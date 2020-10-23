瑞銀：中國電動車供應鏈　將逐步走向國際市場

電動車曾是以石油為中心的全球能源市場的一個邊緣項目，但如今它已成為包括自動駕駛汽車和網約車在內的潛在新生態系統的一部分。

據內媒報道，儘管總部位於美國California的Tesla吸引了公眾對電動車的關注，但在全球最大的汽車市場中國已出現了多家大型電動車製造商。2020年9月，中國電動車和其他新能源汽車的銷量創出新高。Tesla 於2019年在上海投建了一家制造廠，並計劃向歐洲銷售中國製造的電動車。

2019年12月30日，特斯拉海外超級工廠首批汽車在上海交付。（新華社）

為這一切提供動力的是電池。據投行瑞銀稱，其中兩家中國公司——寧德時代和比亞迪——佔據了全球市場的三分之一。瑞銀列出的六大電池製造商全部來自亞洲企業。瑞銀分析師日前在研報中指出：「未來五年，我們預計電動車供應鏈上的中國企業將大舉進入海外市場。我們相信中國的材料成本低於海外市場。如果這種優勢能夠持續下去，中國廠商的成本優勢會凸顯出來。」

研究人員預計，得益於歐洲電動車市場高速增長，寧德時代在中國以外市場的份額將從2019年的2%增加到2025年的14%。

總部設在華盛頓的美國能源安全組織（Securing America's Future Energy，簡稱SAFE）在發佈一份報吿稱，在全球142家正在建設的鋰離子電池大型工廠中，中國有107家，而美國有9家，這意味著中國在電動車發展方面取得進展的一個迹象。