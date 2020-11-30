中國電動車市場正擴大　美沽空機構：蔚來、理想等估值偏離現實

儘管中國電動車市場正在快速增長，市場規模也有望超過美國，但市場對於中國造車新勢力的非理性上漲存在分歧。看淡者認為，中國新興電動車企的市值偏離了其商業現實。

據《第一財經》報道，統計數據顯示，今年1月至10月之間，蔚來、理想、小鵬和威馬四家中國品牌電動車在中國的市場份額正在不斷攀升，並在今年9月和10月連續兩個季度中，銷量之和超越了特斯拉，10月四家車企中國銷量之和達到14,790輛，特斯拉中國銷量為12,143輛。但市場人士認為，無論從市值還是技術方面，中國電動車廠商想要超越特斯拉仍然存在巨大挑戰。

美國做空機構香椽（Citron Research）曾在蔚來汽車財報發佈前沽空該公司，並一度引發拋售。香椽認為，蔚來汽車的業務永遠無法支撐當時620億美元的估值。根據蔚來汽車的財報，第三季度該公司的銷售額增長了146％，達到6.28億美元，交付量達12,206輛，這一銷量僅與特斯拉四年前的銷量持平。

但蔚來汽車的股價很快又漲回去，這意味着市場上對於中國新興造車勢力的好倉和淡倉仍在角力。美國銀行、德意志銀行和摩根大通都上調了蔚來汽車的目標股價。美國銀行預計，蔚來汽車將在2023年開始盈利，比之前的預期要早一年。

中國車企蔚來汽車美股市值力壓通用、寶馬和法拉利。（圖片來源：蔚來官方網站）

美國券商韋德布殊（Wedbush Securities）董事總經理丹·艾夫斯（Dan Ives）表示：「蔚來、理想和比亞迪都屬於全球最具創新性的電動汽車公司。我們認為，中國是電動車的機會，增速將達到美國目前汽車市場增速的八到九倍。」根據韋德布殊的數據，目前中國乘用車只有約4.5％是電動車，這一數字預計到2027年將達到10％。

分析師認為，中國市場足夠大，足以讓行業中的公司都有機會成長，但它們是否能夠實現自己的估值是另一回事。

如果從市銷率的角度來看，蔚來、小鵬和理想汽車目前的估值都不便宜，市銷率都達到了十幾倍，甚至高於特斯拉。與此同時，受到降價等因素的提振，特斯拉在中國的銷量也在迅速增長，並將佔據中國電動車市場40%的份額。

此外，分析人士認為，特斯拉的真正優勢在於知識產權。近日，特斯拉行政總裁馬斯克在社交媒體上公開指責小鵬汽車抄襲。一位資深自動駕駛技術人士對《第一財經》記者表示，「毫無疑問這些中國廠商都在模仿特斯拉，但是很多東西並不是模仿就能學得會的。這需要很多軟件和半導體方面的專業知識。」