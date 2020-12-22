新冠病毒一旦變種　市民已買保險包唔包？　保險公司咁樣講！

新冠肺炎疫情困擾全球近一年仍未平息，英國更因為病毒異變導致疫情再次惡化。為務求盡快遏制疫情，當地政府決定將防疫措施升級，倫敦及周邊英格蘭地區實施更嚴格封鎖措施，街道即時變得相當冷清，嚴重打擊英國人過節氣氛。

雖然新冠肺炎疫病毒變種情況，暫未在香港發生，但是自爆發第四波疫情以來，每日確診個案數目仍高居不下，多個屋邨接連同一幢大廈市民確診。大眾要歡渡佳節勢難做到之餘，不少市民對病毒出現變種感到不安，並擔心若不幸感染病毒，已投下的保險能否帶來充足的補障。就眾多疑問，《香港01》向本港多間主要保險公司查詢，以了解在疫情變種陰霾下，一眾保險計劃的條款與理賠安排。

從倫敦抵港的港人下午3時才有檢測結果可以入境。他們登上政府專車前往指定檢疫酒店隔離。（張浩維攝）

富通﹕不會調整保費

隨著英國當地出現病毒變種，市民難免擔心在此情況，已買入的醫療保險款條款會否出現改變，包括保費會否被調高。富通保險發言人表示，已投保的客戶，即使確診已變種新冠肺炎病毒，亦不會被調高保費。

發言人又指出，若個人及團體人壽保險客戶確診新冠肺炎，可獲最高為5.2萬元的額外保障。在保障期內確診感染新冠肺炎，可獲一筆過2萬元的確診保障。同時客戶如要入院接受治療，每周可獲4,000元的額外住院現金保障，最長8周，若不足一周亦作一周計算。

發言人指出，受保人需確診新冠肺炎才可獲賠償，接受強制隔離並不屬於該類別。

富通又指出已開通特快理賠通道，優先處理「新型冠狀病毒」感染的理賠申請，並會在一個工作天内完成審批；並簡化理賠程序，放寬理賠限制，方便客戶申請索償。

倫敦市中心所有食肆及商店已落閘關門。（特約記者岳靈攝）

友邦﹕若因感染不幸離世獲15萬元恩恤金

友邦香港指出，已將世界衛生組織視為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC） 的嚴重傳染病納入保障範圍。換言之，即使2019冠狀病毒病發生病毒變種，或將來出現未知的新型嚴重傳染病，只要是被納入（PHEIC）亦可在保障範圍。若不幸確診PHEIC的嚴重傳染病，連續3日或以上入住深切治療病房，即可獲20%保額作為賠償。

友邦香港表示，早在首季起已為香港及澳門個人及團體保險現有客戶及新客戶，提供免費2019冠狀病毒病保障。保障期可由保單生效日期起計一年，若不幸確診2019冠狀病毒病，可獲發「診斷賠償」15,000港元或澳門幣。如已成功投保指定危疾及醫療保障產品的合資格新客戶，可獲包括總額為21,000港元/澳門幣的隔離賠償；若受保人因2019冠狀病毒病而需隔離，可按隔離日數每日獲700港元/澳門幣之賠償，賠償最長可達30日。

若因染上2019冠狀病毒病而不幸離世，將再獲發放150,000港元/澳門幣的「恩恤金」。

友邦香港進一步指出，早於今年1月已為所有個人醫療及團體醫療保險的客戶推出2019冠狀病毒病 – 賠償支援措施，包括豁免確診個案保單等候期、放寬確診個案指定內地醫院限制、確診個案住院限制、確診個案理賠申請遞交時間限制、擴大確診個案藥物或治療項目保障、放寬各種原因住院或門診理賠申請遞交時間限制、放寬計算因出入境措施而導致的逗留時間於處理指定保單的賠償及相關事宜。有關措施會直至明年3月31日。

友邦香港香港會繼續密切關注最新情況，適時推出更多支援客戶的方案。

呼吸系統專科醫生梁子超於電台節目指出，過去兩周由倫敦及附近地區回港人士，帶有新病毒機會極高。 （資料圖片）

安盛AXA﹕正就延長保障期作檢討

除保費外，保障期亦是市民關注的條款之一。AXA安盛透過發言人指出，只要是因患上新冠肺炎而需住院，不論病毒是否已變種，均在公司的醫療計劃的住院保障範圍內。同時所有AXA安盛人壽或醫療保單的受保人，及僱員福利住院保單的受保員工及家屬，因確診而需入住深切治療部，每日可獲1,500元﹑長達45日的額外住院現金保障，無需等候期，為期至今年12月31日。發言人指出，正就延長保障日期在檢討考慮中。

至於保費調整，發言人指出一般會考慮不同因素，包括受保人投保或續保時年齡、醫療通脹、該保險計劃的整體賠付率等，在平衡整體狀況之後，作出合理的決定。

觀塘花園大廈玉蓮臺在本月共有3個單位出現確診個案。（資料圖片）

保柏﹕若因隔離住院要升級可獲豁免

保柏透過發言人指出，現時公司並沒有單一專為新冠疫情而設的保障計劃。反之，所有保柏現有會員如於特別保障期間（2020年1月24日至2021年2月28日）內確診「2019冠狀病毒病」而需住院，其住院保障期和一切住院期間所需的治療費用，將根據所持有保單之條款獲得保障。如因隔離原因需要入住更高級別的病房，亦可豁免病房級別提升的調整。

另外，不受限於保單的除外條款，若保柏會員就有關「2019冠狀病毒病」須進行實驗性或未經證實醫療成效醫療技術的治療，有關程序在特別保障期間均可獲保障。

所有與「2019冠狀病毒病」相關的索償個案將獲優先處理，入院前亦無須索取初步保障審核。其他特別措施包括：提供免費額外住院現金保障（長達45日，每日800元）、簡化理賠手續和程序，以及設立24小時新型冠狀病毒健康專線及客戶服務專線。