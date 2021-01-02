馬時亨回流前奮鬥史　「由透明人成為受人注視的人」｜溫多娜手記

踏入2021年，相信不少人都為自己訂下奮鬥目標。前財庫局局長、前商經局局長、港鐵（0066）前主席馬時亨便分享到自己的奮鬥史，更向溫多娜讀者贈送一句名言，勉勵一眾港人繼續努力！

今年愈來愈多港人移民，但相信在新地方搵工絕對不是易事。港鐵前主席馬時亨日前出席網上節目時，便分享到他在加拿大找工作的經歷！

「自己一個人喺間房到喊」

馬時亨1973年於香港大學畢業，加入美國大通銀行擔任分析員。他表示，在1976年至1979年期間，獲公司委派至紐約，當時是拿著L-1簽證到紐約工作，但L-1簽證有一定限制，便是不能隨時轉工，只能在當地跟一位僱主工作。

所以，即使工作不愉快亦不能隨便轉工，馬時亨憶述道，曾經在當地因為每日被老闆責備而流下男兒淚，「自己一個人喺間房到喊」，當時並沒有手機和電郵，「自己顧自己」，家人均在香港，當地朋友亦不多，只有自己好痛苦、好淒涼。

馬時亨憶述道，在美國紐約打工時，因為每日被老闆責備而流下男兒淚。（資料圖片/李澤彤攝）

因不獲尊重 忿然辭職往加拿大發展

及後回港，馬時亨與老闆有一些爭拗，結果不知哪裡來的勇氣，對老闆說「我要炒你魷魚！」節目裡，馬時亨無解釋原因，不過他就向溫多娜透露，辭職的原因是因為上司未有履行說好的事，感覺不獲尊重，結果決定離開。

馬時亨坦言，其實當時是有「後路」才敢貿然辭職。他當年只有27歲，但太太在加拿大的銀行工作，即使他回到加拿大找不到工作，笑言可以「食軟飯」！

只不過，馬時亨「食軟飯」的如意算盤未有打響。由於當時他在大通銀行已經工作六年，決定離職後前往紐約，與當地的高層交代原因。恰巧，當時加拿大分行的老闆得悉他的離職原因後，便相約在加拿大會面。結果會面後，這位加拿大分行老闆決定重新聘回他，「開心到不得了，離開間銀行兩個禮拜就請返我，唔使食軟飯啦！」。

馬時亨向溫多娜分享自己的一個信念：「Never burn your bridge.」。（資料圖片）

這一次經驗之中，馬時亨向溫多娜分享自己的一個信念：「Never burn your bridge.」，也即是廣東話的「好來好去」。結果大通銀行前前後後聘請他三次，而他亦很感恩多年後在港重遇這位上司，「我多謝佢，因為如果沒有佢，我便不會去加拿大另謀發展」。

人離鄉賤 職場、生活均遭歧視

馬時亨這樣說絕非戲言，他後來到加拿大的證券公司工作，擔任銀行業分析員。可是「人離鄉賤」，在加拿大不論在職場或日常生活上，黃種人難免會受到歧視。他曾經與加拿大四大銀行之一的代表會面，於數十人的場合上，完全沒有人理會他，「完全當你透明，嗰種感覺好慘。」

馬時亨認為，人在外國被看低時，要有動力做得更好，排除白眼，便有機會出頭。（資料圖片/李澤彤攝）

在外國被看低時 要有動力做得更好

經過一番努力，加上天時地利配合，在1984年馬時亨當選加拿大銀行首屈一指的銀行分析員，是由眾多基金經理中選出來，證明其他分析員都十分尊重他。馬時亨認為，人在外國被看低時，要有動力做得更好，排除白眼，便有機會出頭。他坦言，自己工作數十年，最開心一定是在加拿大的那段時間，因為他由一個透明人成為一個受人注視的人！

他更向溫多娜分享一句名言，是現任加拿大總理杜魯多的父親、前加拿大總理Pierre Trudeau的名言，”Luck is where opportunity meets preparation.”。馬時亨坦言自己一向積極、正面，深明這份態度對自己有幫助，加上已經有家庭，要有承擔，亦變成動力。而性格（Personality）在工作上亦非常重要，要與人合作、謙虛、不要自以為事，都是成功的元素。