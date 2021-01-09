財經評論｜A股氣氛熾熱　中資證券股起飛在望

A股新一年氣氛極佳，滬深兩市成交連續5日逾萬億元（人民幣‧下同），兩融節節上升，加上近期外資大幅流入A股，均利好中資券商股水漲船高。

A股新年首周報捷，上證升2.8%，深證升5.1%，創業板指升6.2%，並紛紛創52周新高，全周日均成交超過萬億元。再者，兩融節節上升，截至1月7日數據，滬深兩市融資融券餘額為1.67萬億元，創2015年4月以來新高，可見市場氣氛熱烈。

A股ETF溢價逾7%也要貨

外資同樣大買A股，周五淨流入達233億元，創歷史第2高，淨買入滬、深兩市資金分別有118.8億元及114.3億元。值得留意的是，在港上市而追蹤A股的ETF同樣被搶高，南方A50（2822）、安碩A50（2823）、華夏滬深300（3188）、南方中創業板（3147）等ETF的溢價均高逾7%，而南方中創業板ETF的溢價更高達9.5%，可見資金寧願搶貴貨，也不要空手而回，有點像錯失恐懼（Fear of Missing Out）的現象。

（滬深兩融餘額為1.67萬億元，創2015年4月以來新高。資料來源：Wind）

A股新股旺場

A股去年新股旺埸，共有396隻新股上市，集資額為4,699億元，按年增長85.6%，集資金額創10年高。據Wind數據顯示，去年券商承銷的股債融資規模創下歷史新高，排行首2位的是中信証券（6030）和中信建投（6066），兩者去年承銷的股債規模均超萬億元，行內表現十分突出。中信証券股價今升1.5%，報18.22元，中信建投升0.7%，報11.34元。

中信証券去年共承銷15,636億元，市佔約13.6%，中信建投共承銷13,073億元，市佔約11%，合計承銷超過2.6萬億元，佔24.6%的市場份額，大幅拋離第三位的國泰君安的8,211億元承銷額，市佔約7.1%。

（去年券商承銷金額排行首2位的是中信証券和中信建投，兩者去年承銷的股債規模均超萬億元，行內表現突出。資料來源：Wind）

成交增新股多 利好券商業績

在市場交投熾熱及新股旺場時，券商股為最值得留意的板塊之一。去年首三季，39間券商共錄得營業收入3,650億元，按年增長28%，淨利潤1,155.8億元，按年升39.7%，超9成的券商錄得營業收入和利潤增長，並已超過2019年全年的淨利潤總額，行業增長迅速。

中信証券為行內收入和淨利潤雙料冠軍，去年前三季度營業收入近420億元，按年增長了28.1%，也是唯一一間突破400億大關的公司，淨利潤126.6億元，按年增長20.3%。中信建投表現也不錯，去年首三季賺74.9億元，按年增96.1%，收入158.6億元，按年增加63.6%，相信全年表現也會不錯。

今年為券商業績率先打響頭炮的是國泰君安國際（1788），公司周四（7日）收市後發盈喜，預計去年止年度淨利潤將較去年的9億元大幅增長超過50%至約13.5億元，增長來自公司財富管理、金融產品等核心業務收入增長，並有效降低成本所帶動。中國銀河指，其盈喜公布的淨利潤較市場預期高約18%，重申「買入」評級。國泰君安國際今日裂口上升11.3%，報1.18元。

另外，港股近期成交亦暢旺，港交所（0388）周五升2%，報452元，盤中曾創上市新高，而本地券商股開始蠢動，耀才（1428）升6.6%，創新高，申萬宏源（0218）升13%，第一上海（0227）大升24%。而在美國上市的富途（美：FUTU）走勢強勁，6日累升逾4成，並創上市新高。