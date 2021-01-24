中金：港股比A股有更多機會　可從這4條思路選股

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-24 16:40

中金研究部發表報告，指今年初截止至1月23日，大陸資金持續通過滬港通流入港股，淨流入規模已經超過1,930億元人民幣，認為現階段港股比A股有更多機會。

報告解釋，首先在增長方面，中國增長仍在復蘇，今年盈利維持高增長，估計香港中資股今年將實現15%至20%的盈利增長，港股市場相對更看重盈利。第二是流動性，相比A股，港股更受國際流動性影響，海外因為疫情防控相對滯後、政策依然相對寬鬆，所以港股市場的流動性也受到支持，中金的資金流向監測顯示，海外資金已經連續21周流入香港。

第三是估值優勢，香港市場估值依然比A股具備估值優勢，A/H上市公司的港股折價依然高達約37%，同類行業的對比也顯示多數行業港股比A股估值要低。中金認為，折價會縮小，但不會消失。

中金估計，香港中資股今年將實現15%至20%的盈利增長。（資料圖片）

第四，壯大的新經濟板塊。近年來港股上市規則的變化，吸引大陸新經濟類公司近年持續在港上市，也對大陸資金形成吸引力，近期因為事件衝擊部分中資龍頭股估值被壓至歷史最低水準，也吸引了部分大陸資金南下。

去年大陸資金南下加快 全年逾6,000億

至於大陸資金流入港股還有多少潛力？報告指，深港通開通時，中金曾經基於當時的情況估算，互聯互通開通後5至10年內，從大陸淨流入港股的資金，平均可達每年2,000億至4,000億人民幣的規模。

從2014年滬港通開通至今，大陸資金累積南下1.7萬億元，基本與中金預期的範圍一致。去年大陸資金南下速度明顯提速，全年資金南下達到超6,000億元，年初至今公募基金發行繼續保持較快速度，募集資金已超2,000億元，大部分都能投資港股（港股比例0%至50%）。

從2014年滬港通開通至今，大陸資金累積南下1.7萬億元。﹙路透社／資料圖片﹚

考慮到保險、私募以及其他類機構投資者的資金流入潛力，且大陸投資者對港股瞭解已經大幅提升，中金估計，在港股估值保持吸引力的前提下，南下資金近年年均流入潛力可能維持在5,000至6,000億元人民幣的高位。中長期來看，大陸機構投資者在A股和港股之間的持倉比例，可能會與兩邊的流通市值比例大致相匹配（目前比例大致是7：3）。

選股可考慮優質互聯網及科技領域龍頭

報告提及，當前港股可以從以下四條思路選股，布局港股：1）優質互聯網及科技領域龍頭；2）A/H兩地上市港股大幅折價、大市值、估值偏低、基本面穩健或改善的港股；3）A股相對稀缺或在港股具備特色的獨特公司；4）近期受事件影響估值大幅下降的龍頭藍籌公司。

相比A股市場，港股的再融資制度更為靈活。（新華社／資料圖片）

需要關注的問題方面，報告指，由於港股與A股在投資者結構、流動性和市場制度等方面存在明顯差異，大陸資金在南下是也需要注意和防範以下一些問題：1）規避成交不活活躍的小市值公司以防範流動性衝擊。港股市場的成交活躍度遠低於A股，日均成交在1,000億至2,000億港幣左右，因此市值過小流動性較差的個股可能會存在較大流動性折價。

2）靈活的再融資制度帶來的潛在供給壓力。相比A股市場，港股的再融資制度更為靈活，一定比例新股配售和供股都無需股東大會授權，而老股配售（減持）對一般股東而言也沒有明顯約束；3）靈活的融資融券制度及做空機制可能也會引發股價大幅波動；4）對海外環境較為敏感。港股投資者結構仍以海外資金主導，海外資金流向、周邊政治和政策不確定性等對港股影響也較大。