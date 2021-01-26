中概股｜快手IPO有望大放異彩　估值或接近千億美元

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-01-26 08:00

TikTok最大勁敵快手在國外並沒有受到如此多的審視，但仍然可能在市場上大放異彩。據稱，IPO估值或接近千億美元。

《華爾街日報》周一（25日）報道，TikTok無疑是去年討論熱度最高的應用程式，不僅是它的受歡迎程度，也是因其帶來的政治麻煩。而作為TikTok在中國最大的競爭對手，快手在國外並沒有受到如此多的審視，但仍然可能在市場上大放異彩。

得到騰訊支持的快手即將在香港進行首次公開募股（IPO），有望成為香港最大規模的IPO交易之一。快手成立於2011年，最初是一款製作GIF動圖的應用，目前已經發展為中國第二大短視頻應用，僅次於抖音；抖音是TikTok的中國版本。快手IPO保薦人之一摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析師對該公司的估值在700億至970億美元之間。

（快手是全球第二大直播電商平台，電商交易額急速增長，僅次於淘寶直播。資料來源：東興証券）

快手擁有2.62億用戶，平均每天在該應用上花費86分鐘。與抖音最早以搞笑音樂和舞蹈視頻吸引年輕人不同，快手最初是一款記錄大城市之外普通人日常生活的應用。如今，越來越多的用戶同時使用這兩款應用，但快手的用戶仍更集中在小城市。

2020年首三季，快手近三分之二的收入來自直播業務：用戶購買虛擬禮物作為小費送給直播表演者。幾年前直播在中國非常流行，但現在其風頭已經被短視頻所取代。這種轉變在快手的財務數據中也表現得非常明顯：2017年直播業務在其收入中的佔比高達95%。

直播業務的貢獻可能會繼續下降，但取而代之的業務讓投資者更加振奮。藉助其短視頻應用的流行，該公司的廣吿收入在去年首三季按年增長了兩倍，目前約佔營收的三分之一。廣吿業務也可能比直播業務更有利可圖。快手的毛利率在過去幾年有所提高。

（在內容創作者佔平均月活躍用戶比例上，快手較抖音為多，達26%，抖音只有20%左右。資料來源：東興証券）

快手也在嘗試利用另一股浪潮：其直播平台上的電子商務。越來越多的消費者收看網紅直播，購買網紅推銷的化粧品和智能手機等產品。快手對通過其平台銷售的商品收取一定分成。

快手去年因營銷成本大增而出現營業虧損。不過，投資者似乎願意對此視而不見，轉而押注該公司的增長前景。很受年輕人歡迎的中國視頻平台Bilibili（美：BILI）目前並未有盈利，該公司股價自2020年初以來上漲了565%，市值為430億美元。快手的收入，即使不包括正在放緩的直播業務，也已經比Bilibili高出84%。

快手已經成功地吸引了用戶的注意力，顯然也吸引了他們的錢包。投資者看來也會慷慨解囊。