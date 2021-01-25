快手IPO│消息指周二起招股　入場費1.16萬元　騰訊為第一大機投

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-25 10:59

市場消息指，內地短視頻平台快手將在香港IPO中發行3.65億股股份，招股價區間為每股105港元至115港元，籌資額或超480億港元。較2020年新股集資王京東集團集資345.6億港元還要高。

據了解，快手的香港公開發售部分比例僅2.5%。該股將於明天﹙26日、周二﹚起公開招股。快手的上市估值將介乎556億至609億美元，超額配售後估值最多可增至617億美元。

據初步招股文件顯示，截至2020年9月30日止9個月，快手收入達407億元人民幣（下同），按年增長49%。其中，直播業務的收入由2017年的79億元增長至2019年的314億元，2020年前九個月為253億元。另外，非直播業務相關的收入比例不斷增加，由2017年的4.7%增加至2020年前九個月的37.8%。

傳已吸約10名基石投資者

《香港經濟日報》報道，消息人士稱，快手已吸引約10名基石投資者，當中包括Capital Group、加拿大退休金計劃投資局（CPPIB），阿布達比投資局（ADIA）、新加坡淡馬錫，快手預計將為基石投資者預留超過20億美元股份。

在備受關注的股權架構中，快手幾位高管持有的比例分別為：以宿華及其家人為最終受益人的Reach Best信託基金持有12.64%；以程一笑及其家人為最終受益人的Ke Yong的信託基金持有10.023%；以北京快手的董事銀鑫及其家人為最終受益人的Fortune One信託基金持有2.422%；以北京快手廣吿董事楊遠熙及其家人為最終受益人的Jovial Star信託基金持有2.069%。

此外，騰訊旗下的騰訊移動為快手第一大機構投資方，持有快手在外股份的21.57%；晨興資本為快手第二大機構股東持有快手16.6%的股權；第三大機構股東為DCM資本，幾輪增持後持股9.23%；第四大機構股東為DST Asia IV毛裏裘斯私人股份有限公司，持有快手6.43%股權。