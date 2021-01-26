快手﹙1024﹚今起招股　入場費約11615元　專家料首掛可飆八成

撰文： 黃捷 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-26 07:51

快手科技﹙1024﹚公布主板上市計劃詳情，集團擬發售合共約3.652億股股份（視乎超額配股權行使與否而定），當中356,088,100股股份將作國際發售，9,130,500股股份將作香港公開發售。

指示性發售價範圍介乎每股發售股份105元至115元。每手買賣單位為100股B類股份，入場費為11,615.89元。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股110元（即發售價範圍的中位數），估計全球發售所得款項淨額將約為394.77億元。

快手香港公開發售將於今日﹙26日﹚上午九時開始，至周五﹙29日﹚正午12時結束。快手B類股份將於2月5日（星期五）在香港聯交所主板開始買賣。

聶Sir︰倘大市氣氛配合 首掛料可升逾八成

由於相關投資概念在港股具稀缺性，快手被形容為「短視頻第一股」表現或可看高一線。獨立股評人聶振邦指，統計12間券商為快手科技預留2,600億元孖展，因應快手預期銷情樂觀，加上上市初期相關利好消息，和預期的市場情緒驅動，都有助激發資金入市意欲，在短期供不應求的情況下，會利好股價上揚，估計暗盤或首日升幅可達八成至1倍，但提醒若大市氣氛假如未如現時「旺場」，恒指回落至29000點位置，升幅估計可能收窄至五至六成。

他補充，快手IPO可以短線操作為主，暗盤或上市如見一倍升幅，中多於一手的投資者可沽部分「補本」，剩餘才作中線投資，因考慮到快手去年前三季度經調整虧損達72億元人民幣，但收入按年增長達49%，如未來可維持收入增速，而往後盈利撇除優先股等相關金融資產公允值，則上市約一至兩年或出現虧轉盈。

招股文件顯示，快手2017年、2018年、2019年及2020年前九個月，淨虧損分別為200億元、124億元、197億元及974億元人民幣，採用非國際財務報吿準則計量的經調整淨利潤分別為7.74億元、2.048億元、10億元以及虧損72億元人民幣。