高力國際：去年香港投資物業交投挫近五成至601億　十年來最低

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-01-27 19:15

儘管新冠肺炎疫情繼續令香港經濟受壓，但疫苗推出及中國經濟持續復甦等利好消息，高力國際在發表《2021年香港市場展望》研究報告指出，預計房地產需求於2021年下半年逐步回升，市場亦會趨於穩定。又預計香港的本地生產總值（GPD）將在2021年重回正數。

該行認為，樓市最差的情況在去年已發生，而樓價仍然企穩，在低息環境及住宅需求強勁等因素下，若今年經濟反彈，住宅樓價有望回升5％。至於豪宅方面，由於買家部分來自海外及內地，而香港邊境仍受封鎖限制，因此較難預測，需取決於本地通關的情況，相信今年豪宅樓價將持平。

2020年成交量低下跌47% 十年來最低

去年，香港的投資成交量按年下跌47％至601億元，為過去十年來最低紀錄。2020年的整體交投持續淡靜，但投資額於第四季末有所回升，矚目成交包括太古城中心一座（98.5億元）及高銀金融國際中心（143億元），顯示投資氣氛有機會出現轉機。

香港資本市場及投資服務高級執行董事王振康表示，相信2021年將會引來更多內地資金流入香港市場。中國經濟持續復甦，加水人民幣走勢轉強，令本港房地產價格相對更顯吸引。此外，中央政府正推動粵港澳大灣區的發展，鞏固香港作為金融中心的地位。這一切將會帶動更多大型企業調動資金至香港。

核心商業區中環的空置率升至7.7％ 創十年新高

在寫字樓租賃方面，去年總淨吸納量下降至負180萬平方呎，創紀錄新低。中環約佔整體負淨吸納量的三分之一（負60萬平方呎），其中一些跨國公司選擇縮小寫字樓面積，或是搬遷到其他非核心區子市場如東九龍。核心商業區如中環、金鐘等的空置率因而上升，到2020年底躍升至7.7％，創十年新高。

香港商業物業服務主管顏慧萍指，去年香港經濟下滑，租戶普遍著眼於成本優化，亦因應在家工作政策的推行，職場的運作模式仍不斷發展，企業都盡可能管理營運開支以應對逆境。該集團預計，租金的跌勢集中在2021年上半年，之後將觸底反彈，這為著重控制成本的租戶造就機會。因此，鼓勵租戶在今年上半年採取行動，重新審視其房地產策略，並更新租約條款。

（歐陽德浩攝）

零售市場租金最大跌勢已過

去年零售物業出租率及銷售額均按年大幅下挫，負增長的幅度顯著，為期長達兩年。一線街的出租率於2019年按年下滑21%，隨後於2020年按年跌28％。由於香港的入境旅遊受疫情所限，拖累零售額，2020年首11個月的零售額按年縮減25％。

香港商舖服務董事吳凱寧指出，縱使零售業出現明顯的跌勢，但超級市場、家品及嶄新餐飲概念相關業務卻見增長，展現出韌力。超級市場方面的零售額按年上升9.5％。本地消費將繼續會是2021年主要的驅動力，業主將更願意引入有故事可訴的非傳統品牌、協商靈活的租賃條款、推廣節日快閃店（Pop Up Store），並進一步推展忠實顧客計劃和獎賞活動。