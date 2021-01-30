GME風暴｜Robinhood限制50隻美股買賣 星巴克通用汽車都有份

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-30 08:00

美媒CNBC報道，股票交易應用程式羅賓漢（Robinhood）周五逐步收緊交易限制，客戶只能購買1股GameStop（GME）。受限股票清單一路加長，從當天早時的13隻擴大到50隻，包括Beyond Meat，星巴克、通用汽車等等。

Robinhood列表告訴客戶他們可以購買多少張與特定證券有關的股票和期權合約。例如只能買1股GameStop股票和最多5份期權合約，但如果客戶已經擁有1股或以上GameStop股份，則無法再買入；客戶只能購買AMC Entertainment的1股和10份期權合約；只能購買1股美國航空，Bed Bath＆Beyond和Koss的股份。在50隻受限制的股票中，客戶最多可以買5隻。

説好的市場自由呢？

周四羅賓漢只准出售GameStop、AMC等股票而不准買入的措施引起廣泛關注與批評。該公司壓力之下表示交易限制是風險管理決定，重申信奉金融民主和市場自由的初衷，並稱周五將准買入GameStop、AMC等股票。

周五早時，該股票交易應用程式還准客戶購買5股GameStop股票，然而限制一步步收緊，到最後只准買1股。儘管如此GameStop股價收市仍上漲了67％。

限購股票清單不斷加長，其中新加入的還包括超微半導體AMD，星巴克，通用汽車和Beyond Meat等知名公司。該股票交易應用程式還大幅提高客戶使用槓桿購買證券時帳戶中的保證金額。