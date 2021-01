GME｜香櫞研究認輸：將停止沽空研究　專注長倉投資

撰文: 翟梓謙 最後更新日期: 2021-01-29 22:44

沽空機構香櫞研究(Citron Research)最新在Twitter發文表示,將停止沽空研究及發布沽空報告,將專注於為散戶投資者提供長倉的投資機會。

原文如下:

Citron Research discontinues short selling research After 20 years of publishing Citron will no longer publish “short reports”. We will focus on giving long side multibagger opportunities for individual investors.

近日香櫞研究因唱淡GameStop,引來不少散戶掃貨狙擊,令GameStop股價由40美元升至最高500美元以上的水平,對沖基金Melvin Capital及Citron Research,相繼認輸平淡倉離場。