去年12月本港零售總銷貨值按年跌一成三　2020年全年則挫逾24%

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-02 16:46

受疫情影響，政府推出多項抗疫措施，加上訪港旅客大減，經濟轉差，失業率上升，影響市民消費意欲。政府公布，去年12月，本港零售業總銷貨價值的臨時估計為314億元，按年下跌13.2%。

扣除其間價格變動，去年12月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌14%；全年計，零售業總銷貨價值的臨時估計為3,265億元，按年大跌24.3%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌25.5%。

去年12月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷售跌四成

單計去年12月，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌14.3%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌18.3%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌40.8%）；服裝（下跌27.8%）；藥物及化妝品（下跌40.9%）；燃料（下跌9.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌36.7%）；中藥（下跌15.1%）；書報、文具及禮品（下跌20.0%）；以及眼鏡店（下跌31.3%）。

去年全年藥物及化妝品銷售按年跌五成

若以全年去比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值去年全年跌12.7%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌22.5%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌12.9%）；其他未分類消費品（下跌10.0%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌54.0%）；服裝（下跌41.3%）；藥物及化妝品（下跌50.0%）；汽車及汽車零件（下跌7.9%）；燃料（下跌2.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌39.7%）；書報、文具及禮品（下跌29.9%）；中藥（下跌26.1%）；以及眼鏡店（下跌32.8%）。

疫情對與消費相關活動造成嚴重衝擊

政府發言人表示，受本地第四波疫情和因而實施的社交距離措施影響，十二月零售銷售的跌幅擴大。二零二零年全年合計，零售業總銷貨量下跌25.5%，是有紀錄以來最大的年度跌幅，反映疫情對與消費相關活動造成的嚴重衝擊。

展望未來，發言人指出在訪港旅遊業冰封及本地疫情持續下，零售業的經營環境在短期內仍然充滿挑戰。因此，為促進零售業務以至整體經濟復蘇，整個社會不遺餘力抗疫，令疫情盡早受控是至關重要。