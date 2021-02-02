散戶再挑大鱷機　銀價曾破30美元關創8年新高　專家憂泡沫將爆破

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-02 20:02

美股近期的焦點，已非為道指是否再創新高，而是一場由自我化身為正義之師的Reddit論壇散戶，在股壇上與對沖基金大戰。這一場被視「大衛戰哥利亞」的決戰，論壇內散戶紛紛表示入手GameStop （遊戲驛站）等股份﹑致該等高沽空比率股份的股價不斷攀升，讓一眾沽空相關公司的基金損手。其中對沖基金Melvin Capital更傳出在1月份虧損53%，需要同業出手相助。有機構分析，對沖基金在1月份因沽空GameStop而虧損逾百億美元計。

部份散戶突擊成功，似乎有意將戰線擴闊至貴金屬市場，白銀成為其追捧對象，既促使追蹤白銀的交易所買賣基金（ETF），在短短兩個交易日增持1,600噸白銀；同樣亦驅使白銀價格突破每盎司30美元水平，為過去8年來首次。這次散戶的行動會否順利進行？讓其心目中形象醜惡的華爾街大行，面臨更嚴重的損失？

在這場由新興金融勢力與舊勢力之間的戰爭中，作為隔岸觀火的群眾，是否應該繼續冷眼旁觀？若是已投身這身戰事者，應採取部署及策略以收最大效果？作出決定前，可以先聽一聽專家意見。

目前市場上的爭論點之一，為這場白銀挾空倉行動，是否被視為Reddit反舊金融勢力的行動延續。翻查「wallstreetbets」討論區內，亦有會員發帖指出，並無一場挾白銀淡倉行動，並擔心若其他人將焦點分散至白銀市場，讓原來主戰場GameStop的注意力會被分散。因此行動是否原來計劃一環，可謂眾說紛芸。

上周末於Reddit論壇內確實有一篇帖文，白銀實際需求與供應比例為250比1，加上在環球央行大肆放水下，每盎司白銀價格應有1000美元而非25美元。（網站截圖）

解答以上疑問之際，須指出白銀價格已上揚。上周末於Reddit論壇內確實有一篇帖文，指出目前白銀市場出現求過於供情況，對白銀的實際需求與供應比例為250比1，加上在環球央行大肆放水，每盎司白銀價格應有1,000美元而非25美元，並將銀價低迷的矛頭，歸因於摩根大通等大行沽空等行動。所以號召其他投資者出手買入實物白銀﹑期貨及ETF等產品。

「白銀概念股」上揚

投資者多路推進，白銀價格一路高歌猛進。他們到北美貴金屬交易所搶購白銀產品，多個實銀供應商明言情況相當瘋狂，甚至有銀幣商表示庫存幾乎已清空。國際白銀價格被搶高，本港股市上亦有部份與具有「白銀概念股」上揚。在周一（1日），中國白銀（0815）升逾60%；旗下的金貓銀貓（1815）升幅更驚人達到80%。

可是銀價升勢相當短促。芝商所集團（CME Group）發表聲明指出，，將白銀期貨交易的保證金提高18%。將白銀期貨交易的保證金從每份合約1.4萬美元上調至1.65萬美元，自2月2日起生效。並指出，這一決定是基於「對市場波動的正常評估，以確保足夠的抵押品覆蓋。」

當消息一出，白銀價格出現回吐。期銀最新報每盎司27.76美元，跌5.7%。

一眾白銀概念股亦下挫，中國白銀收市報1.03元，跌23.7%；金貓銀貓跌24.2%，收市報0.75元。若投資者在高位接貨，損手難免。

白銀星期四慘案

白銀再次成為投資者追捧對象，短時間內被炒高，事件令人想起80年代發生的「白銀星期四」慘案。

上世紀70年代初，當時的白銀現貨價亦是每盎司2美元左右。享特兄弟看好白銀在工業市場上的價值及用途，並希望可以從中獲利。享特兄弟二人不斷透過不同的公司、又聯同沙特阿拉伯皇室以及其他白銀經紀商，控制數以億盎司計的白銀。在1979年，二人已購入了除去政府儲備外，世界白銀總供應量的三分之一。在享特兄弟的控制下，白銀價格在1980年初已由當年的每盎司6美元急升至每盎司48.70美元，升幅逾7倍。

事件引起聯儲局、紐約商品期交所（COMEX）和商品期貨交易委員會（CFTC）出招齊齊出手，包括大幅提高期貨合約按金等措施，迫使亨特兄弟平倉。（資料圖片）

最後，事件引起聯儲局、紐約商品期交所（COMEX）和商品期貨交易委員會（CFTC）出招齊齊出手，包括大幅提高期貨合約按金等措施，迫使亨特兄弟平倉。銀價在短短四天內下跌超過50%，其中在1980年3月27日，銀價跌穿10美元，當日正是星期四。銀價暴挫，引發市場崩潰及恐慌，享特兄弟損手數以十億元計。

他們二人更因被裁定需要對此行爲負責外，更要賠償1.34億美元。最後宣布破產及禁止再涉足商品市場交易。

專家：投機炒作白銀 不排除會出現泡沬爆破

銀價近日大上大落，自然格外引投投資者關注‧。那麼應該是參戰或是繼續食花生？銀價前景又如何呢？獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，今次白銀價格上揚，或與市場存在「有心人」，希望借助早前GameStop成功被散戶炒高的氣氛，作一次投機行為。

盧楚仁指，白銀的升幅亦會受到金價及美金影響，因為現時金價的走勢亦似乎一般。故此，所以若金價真的有下行壓力，白銀價格亦同樣會受影響。﹙資料圖片﹚

鑑於美國監管當局及國會已就GameStop事件發聲，預期類似的投機活動或會因此而收斂。他指出，除了政府監管機構外，亦不排除交易所會在短期間內提高白銀期貨孖展，以控制相關風險。而現貨金或現貨銀的交易商，或會提高孖展，及要求投資者平倉，並不再接收新訂單，以控制相關風險。

盧楚仁認為若以上措施出台，不排除會出現泡沬爆破，又擔心價格的暴升暴跌會引發客戶穿倉。他建議投資者需當小心，散戶可先觀望情況。雖然白銀為工業用金屬，但相信需求早已被市場消化；認為縱有升幅，亦只會是合理的升幅，而非現時的泡沬式暴升。

被問到白銀後市，盧楚仁指，白銀的升幅亦會受到金價及美金影響，惟現時金價的走勢似乎一般，故此若金價真有下行壓力，白銀價格亦會同樣受影響。