GME風暴｜北大神童趙鵬34歲執掌華爾街大行　曾登《財富》精英榜

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-05 16:13

美國華爾街對沖金融巨鱷與散戶就美股GameStop上演大戰，為近日不少人所津津樂道。 其中華人趙鵬是Citadel Securities的CEO，而GameStop最大空倉者Melvin Capital背後大股東是Citadel；報道指，最多散戶使用的免費證券商Robinhood，有35%的收入來自Citadel。 據報趙鵬自小被視為「神童」，年僅34歲便執掌華爾街大行，前年曾獲選為《財富》雜誌「40 位 40 歲以下精英」的「商界最具影響力青年」年度名單。

據了解，1990年成立的Citadel資產管理規模約350億美元（約2712.9億港元），其創辦人Kenneth Griffin仍在母公司Citadel LLC任CEO，而作為做市商提供股票、期權等產品的Citadel Securities則就由趙鵬出任掌舵人。

據北京大學創業校友聯合會微信公號的文章介紹，1983年生於北京的趙鵬，10歲時便獲選進入北京第八中學超常兒童教育實驗班，該班集聚的都是一批「小天才」。趙鵬僅用4年時間便完成小五至高中全部課程，並以優異的成績考入北京大學數學系。

本科畢業後，趙鵬就讀於美國加州大學柏克萊分校統計學博士，主要研究在線預測、預測損失函數、自然統計、財務數據分析和財務預測等，期間學術成績斐然，贏得多份學術獎項、獎學金，並曾發表多篇被廣泛引用的論文，其中一篇被引用超過1100次。

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趙鵬曾在雷曼兄弟做過暑期實習生，主要負責定量研究。2006年博士畢業後，他便進入Citadel Securities擔任量化分析師，並在出色的工作成績及人緣下快速上位，先在2010年出任合夥人，2年後升任全球造市商業務董事總經理，2017年更接替作為微軟前COO的Kevin Turner出任CEO，當時年僅34歲。

據美媒《芝加哥太陽報》（Chicago Sun-Times）報道，去年5月美國新冠肺炎疫情嚴重，當時趙鵬和妻子Cherry Chen發起了由十多位芝加哥地區華人工商界領袖參與的口罩募捐活動，向當地衛生局、警察局、公立學校等部門捐贈了100萬個醫用口罩。

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而是次GameStop美股狂歡期間，Citadel曾在上周向Melvin Capital注資20億美元（約155億港元）；同時據英國《金融時報》報道，Robinhood有35%的收入來自Citadel，而前者會請Citadel Securities幫助散戶進行交易。

（綜合報道）