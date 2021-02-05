財經評論│臨近農曆年北水驟減　惟流入趨勢未變

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-05 22:20

臨近農曆新年，北水流入港股速度稍有降溫，不過北水南下的長期趨勢未改，投資者未需因一兩天的短期減少而過憂，市場仍看好今年北水流入港股的勢頭。

由於下周五（12日）便是農曆新年，投資者要留意北水即將缺席達4.5個交易日（2月11日因農曆新年前夕下午休市，因此只得半日交易）。滬深港通（南向）交易將在下周二（2月9日）起暫停，至2月18日才恢復買賣。至於北向交易方面，中國自2月11日至17日休市，滬深港通（北向）交易亦將在期間暫停，同樣2月18日復市。

北水南下買港股昨日突然「熄火」，據Wind數據顯示，昨天經港股通淨流入僅38.7億元，較周三（3日）的淨流入123.6億元大減近7成，是逾一個月以來最少，其中滬市港股通更罕有地錄得淨流出，昨淨流出5,600萬元，深市港股通則淨流入39.3億元。而北水今日淨流入81.7億元，連續2天淨流入少於100億元。

北水兩日驟減未能代表資金轉向趨勢，市場反而繼續看好北水日後持續流入之勢頭。據Wind數據顯示，今年北水淨流入港股達3,687.7億元，今周累計淨流入581.5億元。高盛預期今年從內地流入香港資金規模，由原來預期的500億美元（約3,875億元）調高至950億美元（7,362億元）。

同時，摩根士丹利亦表示，預料港股通今年剩餘時間最高可能還有900億美元（約6,975億港元）的淨買入，勢頭維持強勁，但今年後半段或趨平緩，而預計中國在岸公募基金今年有望買入400至650億美元（約3,100億至5,037億港元）的港股，而其他機構和散戶有望買入600億美元（約4,650億元）。

外資昨日循滬深股通淨買入A股的金額升至67.7億元，今日更增至淨流入83.9億元，續創今年1月12日以來最高，亦是北上資金淨買入金額第2天多於南下資金。

外資趁低密吸A股

人行上周收水4,705億元（人民幣‧下同），本周則放水960億元，A股自3637點高位回吐近3.4%，上證在3500點水平見支持。

外資卻趁A股回吐時吸納，昨日循滬深股通淨買入A股的金額升至67.7億元，今日更增至淨流入83.9億元，續創今年1月12日以來最高，亦是北上資金淨買入金額第2天多於南下資金。今周累計合共253.3億元淨流入A股，今年則累計共有652.8億元淨流入。