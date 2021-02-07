Bitcoin｜比特幣價格重上4萬美元　獲機構資金加持挑戰歷史高位

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-07 05:49

比特幣的價格週六升至40,000美元以上，在過去24小時內上漲6.53%，曾高見$40,999.05美元，幾乎收復由一月歷史高位滑落後的所有失地，半個月内升了近四成。有對衝基金預言一旦黃金持有者轉向比特幣，幣價將翻倍。

根據交易平台 Coindesk 數據，比特幣周六曾高見$40,999.05美元，非常接近1月8日創下的歷史高點41.962.36美元。

Bitcoin示意圖(路透社)

在一月初達到歷史高位之後，比特幣滑鐵盧，兩周急跌近三分之一（31.25％），在1月22日觸及28,845.31美元的低點。曾有金融機構揚言。1月25日，摩根大通曾警告曾警告說比特幣或許永遠無法再上4萬美元。

而過去7天比特幣價格一路向上移動，累積到周六爆上4萬，比起1月22日低位足足增長了39.72％。

橋水資金Bridgewater Associates、以及Miller Opportunity Trust等機構資金推動了這一新進展。過去一周MicroStrategy以比特幣為主題的WORLD.NOW 會議也可能會有所助益。定量交易公司QCP Capital在每週給投資者的聲明中引述橋水資金上週一篇分析文章，預測如果黃金的50％的資金流入比特幣，那麼每1個比特幣的價格將達到85,000美元。