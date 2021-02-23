滙豐業績｜去年派發0.15美元股息　摩通等預測獅子行今年勢加派息

撰文： 張偉倫 胡學能 最後更新日期： 2021-02-23 19:47

滙豐控股（0005）的股東收到來自該行的一份小禮物。該行宣布派發2020年末期息0.15美元（約1.16元），為英國審慎監管局（PRA）容許的上限。按今日收市價46.7港元計算，股息回報率為2.5厘。滙控放榜後，股價曾高見49.5港元，其後升幅明顯收窄至0.4%收市。從今日股價表現，股東對該行業績及派息，並無給予太多掌聲。那麼未來該行在派息金額上，會否給予股東驚喜？

先看看該行管理層的立場。在最新公布的業績內，指出董事會已就日後派息採納可持續派息政策。惟要留意該行今年改變了以往每季派息的政策，在今年8月時公布中期業績時，才考慮是否宣派一次派息，相信這是投資者最感意外之處。畢竟本港並無太多上市公司會每季派息，除卻恒生銀行（0011）及中電控股（0002），只剩下於2019年前的滙控。隨著今年內滙控不會按季派息，小股東便無法每季獲得一定現金流。

而且，另一值得注意的是，集團公布擬由明年起，將目標派付比率過渡至每股普通股列賬基準盈利的40%至55%之間，並可就非現金重大項目（例如商譽或無形資產減值）靈活調整每股盈利。而集團財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）今表示，今年度的派付比率或會高於集團指引區間上限（即55%）。

假設今年每股基本盈利能回復到疫情前2019年的0.3美元，以派付比率上限55%計，全年或派0.165美元，折合每股約1.287港元，只是略高於2020年0.15美元的水平。

不過投資者又毋須過於失望，該行於業績內亦補充，在明年2月公布全年業績時或之前進行檢討，決定是否恢復按季派息。或許屆時該行管理層又可以帶來驚喜。

從過往滙控派息紀錄顯示，全年最多派息0.51美元。

那麼未來該行會向小股東派息多少股息。翻查2010年至2018年期間，該行每年派發每股股息最少為0.34美元，從2015年起，連續4年每年向股東派發每股股息0.51美元。2019年全年每股股息則降至0.3美元，這與歐洲及英國監管機構為應對新冠肺炎疫情，要求金融機構在年內不派發股息及進行回購有關，導致於英國註冊的滙控及渣打集團（2888），無法派發2019年第四期股息及末期息，拖低了全年派息金額。

縱使過往滙控願與股東們分享成果，派發豐厚股息，可是在新冠肺炎疫情下的新經濟環境，以往的派息金額參考價值已大不如前。所以唯有參考大行意見。

據多間大行於滙控放榜前的預測，皆預期今年該行派息會較2020年增加。摩根大通預期，從2021至2023年期間，滙控每股派息為0.21美元；摩根士丹利則預期滙控2021年派息金額為0.22美元。

巴克萊預期，在2021及2022年滙控每年派息0.25美元；高盛則預測今﹑明兩年，滙控分別派息0.3美元及0.4美元。