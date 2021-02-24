財政預算案｜港台公共事務及綜合節目撥款銳減一成　財爺否認陰乾

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-24 18:09

商務及經濟發展局早前的港台檢討專組小組批評，港台的編輯管理缺乏有效機制。今日（24日）公布的財政預算案揭露新財政年度將削減港台開支，當中公共事務及綜合電視節目的撥款由去年修訂預算的5.7億元，大減接近一成至5.2億元。財政司司長陳茂波在記者會上否認是「陰乾」港台，強調有按照政府內部資源分配程序。

香港電台新的財政年度預算撥款減 4.6%，為9.95億元。（盧翊銘攝）

港台近年捲入政治風波，其中由電視部公共事務組所製作的《頭條新聞》和《左右紅藍綠》遭通訊局警告及嚴重警告。而本月公布的港台《管治及管理檢討報告》也點名批評該兩個節目，認為編輯管理制度存缺失，無界定記錄編輯流程及決定。

電視部撥款減5,300萬元

今日公布的財政預算案揭露，港台在2021至22年度的財政撥款為9.95億元，較2020至21年財政年度的 10.43 億元減少4.6%，當中電台及新媒體的撥款都有增加，分別為480萬元及50萬元，唯獨公共事務及綜合電視節目的撥款由去年的修訂預算的5.7億元，大減接近9.2%（5,300萬元）至5.2億元。

▼2月19日，港府公布港台管治及管理檢討報告▼

檢討報告曾點名批評《頭條新聞》和《左右紅藍綠》

雖然公共事務及綜合電視節目的撥款減少，但首播節目製作時數目標則增加1,830小時；加上早前檢討報告曾批評，第二類服務合約提供者（俗稱「Cat II」）員工人數多，類別達76個，形容情況是「氾濫」，令人憂慮政府是想從財務及人手上減資源「陰乾」港台。

陳茂波在下午的記者會否認「陰乾港台論」，強調政府在調撥資源方面有一套機制，與其他局及部門一樣都是秉公處理。

32台直播台無立法會、示威直播 最高收視大減3萬人

根據文件顯示，在2020至21年度港台電視32的黃金收視，及最高收視都錄得下跌，按財政年度跌60%（20,700人），及67%（34,700人），由於港台32是直播本地突發消息、記者會、立法會會議等，相信收視下跌與沒有示威及立法會直播有關。

另外，港台的網站的每日到訪次數繼續上升，按財政年度升22.4萬人次，由257萬人次增加8%至280萬人次；新一年財政年度的預計每日到訪次數將提升至300萬人。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼