余偉文：香港債市被低估　與人行討論債券「南向通」

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-03 18:51

金管局總裁余偉文於匯思，以「被低估的香港債券市場」為題發文，同時引用國際資本市場協會（ICMA）數據指出，香港在「債券發行的安排與執行活動涵蓋債券結構設計、簿記建檔及分配的整個過程」中，是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，佔2020年亞洲國際債券發行額的34% （按安排量計為1,960億美元），其次是美國（18%）、英國（17%）及新加坡（5%）。

首次債券發行方面，亦明顯領先於其他主要國際金融中心，佔亞洲市場的75% （180億美元），高於新加坡（9%）及英國（5%）。不過，以上市地點計，香港亦稍遜名列榜首的新加坡（31%），排名第二（28%），領先盧森堡（17%）及英國（4%）。

把握債券市場機會

余偉文提到，把握「債券通」及綠色及可持續債券市場，以發展香港債市。首先提及「債券通」，指推出至今不足4年，成績有目共睹。而去年日均成交金額近300億元人民幣，佔海外投資者在CIBM總成交額的52%。他預期，下一步將發展「南向通」，吸引更多金融機構擴充其在港債券安排和交易業務，有助於進一步鞏固香港在亞洲債市的領導地位。目前，正就其框架與人行溝通，期望早日啟動。

其次是綠色及可持續債券市場。指出截至2019年底，香港已安排和發行了260億美元的綠色債券，其中不少由內地及海外實體發行。雖然去年的最新數據仍未公布，但估計，去年香港的綠債發行在新冠疫情的影響下仍保持強勁勢頭。

他又指出計劃將「全球中期票據發行計劃」整體借貸上限倍增至2,000億港元，提供更大的空間，嘗試擴大日後綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道。