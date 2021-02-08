余偉文：有金融機構因業務重心變而離港　進場退場對國金中心常見

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-08 18:27

金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文，指金管局團隊在過去一年間通過約60場線上交流活動，向逾15,000人闡釋香港真實情況，其中包括很多屬於國際金融機構和大型企業的高級管理層、國際和本地傳媒、會計、法律和其他界別的專業人士等。

交流中常見問題包括香港是否出現資金外流，他回應指出資金是淨流入，倘若資金持續流出，港元匯率應會轉弱，銀行存款亦會減少。港元匯率在2020年一直處於強方，且由於資金持續流入，強方兌換保證自去年4月以來共觸發85次，金管局從市場買入500億美元，是自2010年以來金額最高的一年。而且，銀行存款總額在2019及2020年均告上升，2019年錄得2.9%按年增長後，2020年再升5.4%。

余偉文指出，資本自由流動是香港作為國際金融中心的根本，受《基本法》保障。出於不同原因，間中會有資金流出是正常不過。由於流入的資金比流出的多，基本上保持資金淨流入港元。港元市場按照貨幣發行局制度有序、穩定運作。

香港私人財富管理業務持續增長

至於有聲音關注許多港人是否開設離岸賬戶以便調走資金、私人財富正撤出香港？他表示，香港的私人財富管理業務事實上持續增長，香港私人銀行的資產管理規模（AUM）在2019年升19%。香港繼續是亞洲最大的私人財富管理中心，全球排名僅次於瑞士。局方未有2020年的數字，但據主要私人銀行提供的初步數據，在2019年的強勁表現的基礎上，2020年香港該行業增長趨勢延續，錄得雙位數增幅。

據局方從零售及私人銀行所得的資料顯示，關於開設離岸戶口的查詢在2019年有所上升，但到了2020年已大致回穩。而上述資金淨流入的現象也反映出，即使開設離岸賬戶，實際轉移的金額不顯著。

445家對沖基金設於香港 亞太區之冠

對於金融機構是否紛紛撤出香港的關注，余偉文回應稱，整體而言，香港資產管理公司由2019年底的1,808家，增至2020年底的1,878家，增幅3.9%。據最近統計數據，截至2019年底香港的資產管理規模按年大幅上升20%至近4萬億美元，年內錄得2,000多億美元的資金淨流入。他續指，香港是亞太區繼內地之後最具規模的私募基金樞紐，總資產管理規模在2019年達1,600億美元。而全球規模最大的20家私募基金當中就有15家於香港設點，其中不少更是地區總部。同時，私募投資基金落戶香港的興趣日益濃厚，自去年8月香港引入私募行業常用的有限合夥基金法律框架後，僅5個月便有90多隻有限合夥基金在香港註冊。截至2020年6月，共有445家對沖基金設於香港，為亞太區之冠。

他表示，對沖基金、資產管理公司以至銀行，都會基於不同的商業考慮進入或退出個別市場，金管局既是投資者也是監管當局，與市場和這些金融機構經常有溝通。據局方了解，當中有部分退出本港市場，或是因為業務重心有所轉變，又或是集團層面的整合所致；但局方也看到新的金融機構落戶香港，帶來新的業務與擴展計劃，機構進場退場，對於國際金融中心是常見的事。

他強調，香港的資本市場發展蓬勃，港交所在2020年的集資額全球排名第二，僅稍低於納斯達克交易所，在過去12年，有7年名列榜首。股票通與債券通的交易量增長強勁，反映香港作為連接內地與國際市場的門戶地位穩固。股票通的日均成交量在2020年上升逾1倍，其中北向通增長119%，南向通更是增長了128%。目前國際投資者持有的A股，約七成經香港交易。人民幣債券收益率普遍較高，加上分散投資的需要，吸引國際投資者不斷增加人民幣債券配置，令債券通日均成交量在2019年增長兩倍，2020年繼續錄得82%的可觀增長。儘管境外投資者早在2010年（即債券通推出的七年前）已經可以直接參與在岸債券市場，目前超過一半的國際投資者的交投、他們所持約四分之一的債券經香港進行，反映出香港高效並與國際接軌的金融基建尚有很大的發展空間。