汽車之家（2518）今招股　入場費25433元　較美股貴15%｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-04 10:02

又有一家中概股回歸香港，在美上市的汽車之家（2518），今日正式在港招股。汽車之家全球發售3,029.1萬股，其中約10%在港公開發售，最高發售價251.8元，預計集資淨額為49.43億元。

一手入場費25,433元，今日起開始接受認購，下周二截止認購，下周五公布招股結果，3月15日正式於聯交所掛牌交易。

發售價較美股高15%

截至3月4日，汽車之家於美國紐交所的收市價報113.29美元，折合相當於878港元。按照美國存託股份一股代表四股普通股計算，每股普通股市值約219.5港元。這意味在港最高發售價251.8元，較美股昨日收市價高出近15%。

汽車之家於2008年成立，是中國的汽車消費者在線服務平台，收入來源包括媒體服務、線索服務及在線營銷。截至2020年12月底止，媒體服務淨收入錄得34.55億元，佔整體收入39.9%；線索服務錄31.98億元，佔整體36.9%；在線營銷錄20.04億元，佔比為23.2%。

招股文件列明，預計扣除估計包銷費及應付的估計發售開支後，集資淨額為49.43億元；倘超額配股權獲悉數行使，則為60.68億元。集團計劃將所得款項淨額的30%，投資技術及產品開發；30%孵化新業務；30%提高國內外的地位，發展汽車生態系統。