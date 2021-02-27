食肆員工續中招　海港城金不換傳菜員傷心酸辣粉廚師確診屬無源頭

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-27 18:20

新冠肺炎疫情反覆，今日（27日）新增33宗確診,，當中本地感染佔31宗，10宗為源頭不明。當中K11 MUSEA「名潮食館」群組再擴大，新增15宗個案，包括9名食客、4名員工及2個密切接觸者，另外有7名初步確診人士亦涉「名潮食館」群組。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，「名潮食館」仍有十多名食客未能聯絡得到，呼籲他們致電1823。

而源頭不明個案中，亦有確診者涉及其他餐廳，包括於海港城金不換泰國餐廳的傳菜員、元朗傷心酸辣粉廚師，兩間餐廳的員工會送往檢疫中心。

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本港今日（27日）新增33宗確診個案，當中2宗為輸入個案，分別從菲律賓及印度抵港。而本地感染個案佔31宗，當中10宗為源頭不明。於有關連的本地感染個案中，15宗為與K11 MUSEA「名潮食館」有關，包括9名食客、4名員工及2名密切接觸者。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上指，「名潮食館」累計確診有20名食客、9名員工及5名密切接觸者；而初步確診的有7名與「名潮食館」相關人士，包括1名食客及6名密切接觸者。

「名潮食館」61名食客檢疫

她指，於76名曾於2月19日於「名潮食館」午餐的人士中，已有61位送往檢疫中心，但仍有10多位未能聯絡到，呼籲曾到「名潮食館」的人士致電1823。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會交代確診個案。（梁鵬威攝）

於源頭不明個案中，有確診者於海港城金不換泰國餐廳任傳菜員，亦有人於元朗傷心酸辣粉任廚師，兩間餐廳的員工將要送往檢疫中心，因此不會發出強制檢測通告。此外，有確診者於大埔比華利山別墅會所工作，亦有退休人士、學生、文職人士確診。

海港城金不換泰國餐廳傳菜員確診。（曾凱欣攝）

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