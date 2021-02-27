海港城金不換傳菜員初步確診　曾中招食客安心光顧：唔驚、有抗體

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-27 19:48

今日（27日）源頭不明個案中，有確診者於海港城「金不換泰國餐廳」任傳菜員。記者下午五時到餐廳，發現仍然有食客在內用膳，未有關門，其後方有員工「落半閘」，餐廳職員亦都以抹布清潔枱凳。 有食客表示，「我哋兩個都確診過 ，唔驚，抗體仲喺度」，因此得悉消息亦只是回應記者「哦」，反應不大；亦都有食客用膳後才得知消息，感到擔憂。

有確診者於海港城「金不換泰國餐廳」任傳菜員，記者於下午到訪餐廳，仍有食客在進食。（曾凱欣攝）

今日新增的源頭不明個案中，有確診者於海港城「金不換泰國餐廳」任傳菜員。

對有人確診不擔心：我哋都確診過 唔驚

黃小姐和友人到餐廳進膳，她表示「我哋兩個都確診過 ，唔驚，抗體仲喺度」，因此得悉消息亦只是回應記者「哦」，反應不大。他們又透露，員工並沒有向食客通知有人確診，認為通知即刻後可能會引起恐慌，因此認為做法問題不大。

有確診者於海港城「金不換泰國餐廳」任傳菜員。（梁鵬威攝）

食客埋單方知有人確診：都有啲驚

趙女士和女兒剛在餐廳用膳，她表示事前並不知道餐廳有員工確診，用膳後正打算結帳之際方從新聞得悉餐廳有員工確診，詢問職員後「佢（職員）話有一個同事今日冇返工」，對於用膳的餐廳有人染疫「都有啲驚」。被問到會否做檢測，她就指會再考慮一下。她又透露，進入餐廳前有掃描安心出行二維碼，但應用程式未有通知餐廳有確診者，相信是因為該傳菜員現屬初步確診。

食客：六合彩又唔見中

有食客表示對餐廳有員工染疫不知情，「梗係唔知，都冇得驚成個香港都係咁」。亦有食客笑言，「六合彩又唔見中」，更指「聽日即刻去驗」。

都有打算光顧的市民「摸門釘」，得悉消息後立即致電友人商討改到其他餐廳用膳。

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