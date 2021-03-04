汽車之家2518高溢價招股　平保沽舊股套現　專家：無吸引力可言

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-04 16:25

中概股汽車之家（2518）今日正式招股，招股價為每股251.8元，與上市編號大致相同。一手100股，入場費約25,433元。

是次全球發售3,029.1萬股，其中約10%在港公開發售。招股文件顯示，汽車之家的主要股東為云晨資本，而云晨資本是平保集團的附屬公司。在是次全球發售的3,029.1萬股，當中有10,096,800萬股是云晨資本發售的舊股。若以最高發售價251.8元計算，預計云晨資本可套現25.42億元。

云晨資本為平安集團的附屬公司，現持有汽車之家的49%股權。（資料圖片）

平保云晨資本屬最大股東

截至2020年12月底，云晨資本持有汽車之家49%股權。云晨資本為平安集團的附屬公司，招股文件提到，云晨資本的股權架構於2021年2月出現變動，此後平安集團維持控制云晨資本100%投票權及超過80%經濟利益。

汽車之家2013年於美國上市，上市至今股價累漲3倍。截至3月4日，美股收市價報113.29美元，總市值達135.73億美元，折合相當於1,051億元。由於每股美國存託股份相當於四股普通股，故此根據最新的收市價計算，估計每股普通股價值219.49港元。與是次全球發售最高定價251.8元計算，招股價高出15%。

張智威認為，汽車之家以高溢價招股，加上原有股東出售舊股，直言毫無吸引力。（資料圖片）

張智威：現金抽不如現金買美股

信誠證券聯席董事張智威表示，汽車之家是次定價較美股溢價15%，加上原有股東出售舊股，「平保都沽，大家都驚」，相信對其招股反應有著極大影響，更謂「無吸引力可言」。他指出，以溢價15%認購汽車之家，首先在孖展利息成本較高，另外在一般7日的凍資期內，要承受美股會否急跌的風險。

他認為最終該股的孖展反應將會很差，甚至指出若投資者要在港認購該股，倒不如直接用現金在美股以較低價格買入。

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指，近日汽車相關行業的走勢較弱，與市場早前的看法有所逆轉。加上近期新股表現不理想，他建議投資者應暫時擱置認購個別新股，「炒新股都講Timing」。