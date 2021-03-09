北水大幅減持　三大明星股緣何被拋棄？

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-09 11:05

內地基金經理或大幅減持包括港股在內的股票資產，據Wind數據顯示，南向資金3月8日淨賣出港股131.81億元，淨賣出金額創歷史次高，此前歷史紀錄高位為2月24日創下的199.6億元。

根據港交所公布的港股通十大成交股顯示，昨日南向資金大幅淨賣出騰訊控股（0700）29.85億元，同時，淨賣出美團（3690）25.63億元，香港交易所（0388）15.59億元。

據公募基金四季報公布的持倉數據顯示，這三隻港股正是基金經理們的三大核心股票。

為何這三隻股票遭南向資金大幅拋售？內地媒體券商中國引述美信數科全球投資策略規劃師郭亨表示，不考慮宏觀因素的話，公募基金新增資金減少甚至遭遇贖回潮，疊加持股風格轉換，很可能是造成市場大跌的重要原因。

郭亨稱，此前數月市場已經瘋傳貨幣政策轉向，並且隨着全球疫情發展見頂回落，救助措施也將逐漸退出，市場仍然強勢保持一段時間，可以看到是大批新基民進場，導致資金堆疊的成果，如今隨着基金業績下滑，資金堆疊效應已經減弱，後續發展很可能繼續延續這種態勢，從技術角度分析，A股近20年，從來沒有連續3年牛市，2021年正好是第三年。

此外，海通證券也持有類似觀點，該機構3月8日發文稱，目前來看，權重和指數都已經明顯超跌，但是核心資產持續大跌，導致基金淨值大幅回撤，引起部分基民短期贖回，基金經理被迫減倉應對贖回，從而引發權重股進一步下跌，從而形成了負循環。

$香港交易及結算所有限公司(00388.HK)$

$騰訊控股有限公司(00700.HK)$

$美團(03690.HK)$