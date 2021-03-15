金管局余偉文：外界暫時釋除對港疑慮

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-15 11:20

金管局總裁余偉文早前接受多間本地傳媒訪問時指，今年內港元資金流出流入的因素同樣存在，當中資金流出的原因包括美國通脹升溫、美聯儲加快收水等；而資金流入因素則有經濟復甦，以及資金部署買入中港資產。

余偉文又指，去年4月起有逾500億美元資金流入港元體系，當中不少是為新股而來，可反映海外投資者對香港的信心未有受重大影響。而港滙近日回軟，主要有部分新股獲利資金轉移，以及港股表現欠佳而令到港滙沽壓增加。

美聯儲收水恐引發資金流走

被問到外資對在港經營產生質疑，余偉文受訪時指出，目前外資對《港區國安法》的相關問題已經很少，反而更關心互聯互通等機遇。他表示已經過金管局多番向外解釋香港法制、司法獨立和沿用普通法等等，外界已暫時釋除憂慮。而金管局過去亦多次表明維護金融穩定，強調銀行體系資本和流動性充裕，有足夠緩衝空間抵禦震動，亦會經常監察各項風險因素。

但對於目前環球極低息的環境，余偉文對此有所憂慮，當美國通脹明顯上升，聯儲局有可能縮減量化寬鬆規模，又或者是減少買債，可能增加市場對「收水」恐慌情緒。

如今債息上升的預期下，高估值資產價格迅速下挫，資金或會由香港等亞洲市場流向避險市場。他形容觸發資金流走的情景是「長尾風險」，一旦出現，流走的力度和速度會相當強勁。