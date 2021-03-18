B站上市｜嗶哩嗶哩9626今招股　入場費19959元　較美股溢價14%

財經快訊
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「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）（9626，美：BILI）今早於聯交所上載招股文件，全球發售2,500萬股，當中3%、即75萬股在港公開發售。每股最高發售價988元，一手20股入場費19,959元。今日起接受認購，下周二截飛，下周五公布招股結果，本月29日正式掛牌。

截至周三美股收盤，嗶哩嗶哩美股收市報每股111.35美元，由於每一股美國存託股代表一股Z類普通股，折合相當於每股864港元，意味港股最高發售價較美股有14%溢價。

扣除估計包銷費用及估計發售開支後，按每股988元的指示性發售價計算，及假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項淨額將為243.32億元，若超額配股權獲悉數行使，則為279.92億元。

集團計劃將50%資金用於內容以支持健康和高質量的用戶增長，不斷增長的內容生態和社區發展；20%用於研發以改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力；20%用於銷售及營銷，旨在促進用戶增長及提升品牌知名度；10%用於滿足一般公司用途。

根據招股書顯示，假如香港公開發售有效申請的發售股份數目，為香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的20倍或以上，香港公開發售可供認購的發售股份總數將增至300萬股，佔全球發售初步可供認購的發售股份的12%。

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