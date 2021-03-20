債息兼中美夾擊港股　恒指二萬九上落　但北水回來了！│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-20 08:00

美債息一度升穿1.7厘，加上中美高層對話火藥味濃，港股顯著受壓，恒指周五一度跌逾600點，最後收報28990點，跌414點或1.4%，失守2萬九關，不過，全周（3月15日至19日）恒指仍升251點或0.9%。

恒指近2星期於二萬九水平上落，今周美國聯儲局維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，符合市場預期，同時又給予2.4%的通脹預期，並表明即使短期通脹上升，亦維持2023年底前不加息，市場反應一度正面，惟美國10年債息再度抽升至1.7厘，令股市受壓。

不過，好消息的是北水今周回來了！據Wind數據顯示，北水透過滬、深港通昨日雖淨流出32.6億元，但今周仍累計流入48.5億元，扭轉上周淨流出186.5億元，惟本月仍錄得淨流走117.5億元。

北水昨日雖淨流出32.6億元，但今周仍累計流入48.5億元，扭轉上周淨流出186.5億元，惟本月仍錄得淨流走117.5億元。（資料來源：Wind）

小米「甩難」爆升15% 龍湖一入藍籌便遇開門黑

本周表現最好的為小米（1810），全周累升15.4%，美國法院暫緩小米的投資禁令，MSCI保留小米於旗下指數之中，而公司又擬斥資最多100億元進行回購。

表現第二佳的是長實（1113），今周累升近8.9%，昨日公布業績同時，又擬以170億元作價，向李嘉誠基金收購4項海外公用事業資產股權，並以發行新股支付收購代價，每股作價51元。

至於今周表現最為失色的是中海油（0883）及龍湖（0960），因國際油價跌近7%，拖累中海油回落6.9%，中石油也累跌約6.3%。更慘的是龍湖，公司於本周一（15日）才晉身成為藍籌，但一周便累跌6.7%。

本周表現最好的為小米，全周累升15.4%，表現最差的是中海油，累跌6.9%。（資料來源：彭博）

科指初步回穩 微盟績後跌16%最傷

恒生科指經歷3星期暴瀉後，今周回升1.1%，報8551點。科指成份股之中，表現最好的亦是小米，其次是同程藝龍（0780）及閱文（0772），分別累升8.2%及5%。而表現最差的是微盟（2013），業績後一周大跌近16%。微盟全年盈轉虧，去年錄得11.6億元人民幣虧損。

另外，港股成交昨日收市前急增，主要來自富時中國指數昨日收市後換馬。全球指數公司富時羅素（FTSE Russell）公布，剔除中海外（0688）、中信股份（0267）、華泰證券（6886），並將京東健康（6618）、海爾智家（6690）和申洲國際（2313）納入富時中國50指數。不過，被納入3隻股份只有海爾智家錄得上升，昨升近1%，報31.85元。