滙豐料重組計劃減省員工開支8%　冀所有節流措施明年底前完成

滙豐今日公佈去年全年業績，並提及去年推出的重組計劃進展，目標於2025年可減少約3億美元成本，並致力於2026年底前把年化成本基礎減少15億美元。



行政總裁艾橋智表示，重組計劃目標包括節省員工開支8%等，整個計劃預計不會對收入帶來重大影響。同時，計劃逐漸關閉在英國、歐洲及美國的併購及股權資本市場業務，首選發展亞洲及中東的財富管理業務，以及英國業務。

艾橋智在業績電話會議上，多次被問及裁員實際計劃，但艾橋智表示，不會就裁員數字制定目標，而是會將重點放於如何實現15億美元開支的節省，包括不同部門業務職能上的重疊，並帶來協同效應。目標2026年度結束前完成所有節流措施，2027年才會完整實現15億美元節流效果。

去年減少僱員9557人

近日滙豐在香港進行裁員，艾橋智表示，部分被裁員工與歐美及英國併購及股權資本市場業務有關。滙豐截至2024年年底，全職員工人數為211,304，按年減少9,557名員工或4.3%，按季減少1.8%。滙豐指，去年人手減少主要由於集團出售加拿大、法國和阿根廷業務。