阿里上季經調整純利升6%　雲收入激增13%　美股盤前升幅擴至一成

阿里巴巴（9988）公佈截至12月底，第三財季業績，經調整淨利潤（non-GAAP）錄得510.7億元（人民幣，下同），按年漲6%，勝於市場預期的461.3億元。



公司總收入2,801.5億元，按年增長8%，勝於市場預計的2,773.7億元。歸屬於普通股股東的淨利潤為489.5億元。阿里港股全日收跌2.6%，報120.9元，全日成交215.6億元。業績發佈後，美股盤前阿里（美：BABA）漲約9.22%，報137.39美元。



淘天集團客戶管理收入增9%

電商和雲作為兩大主要業務，阿里此前成立電商事業群，整合淘天集團、國際數字商業集團等電商業務，財報今次披露，淘天集團的客戶管理收入增長9%，至1007.9億元。

公司指，得益於用戶體驗和有效變現。主要由線上GMV 增長和 Take rate 同比提升所帶動。Take rate 的提升得益於基礎軟件服務費的全季度影響，以及「全站推廣」的滲透率提升。

阿里經調整淨利潤（non-GAAP）錄得510.7億元（人民幣，下同），按年漲6%。

雲收入增13% AI產品收入增長三位數

此外，阿里近來因雲業務頗具憧憬，股價扶搖直上，阿里雲收入增長13%至317.4億元。財報提醒稱，AI相關產品收入連續六個季度實現三位數的同比增長。

至於其餘業務集團，阿里國際數字商業集團（AIDC）收入增32%至377.6 億元；菜鳥收入為282.4億，按年降1%；本地生活集團收入增長12%至169.9 億元；大文娛集團收入54.4億元，按年增8%。

業績發佈後，美股盤前阿里（美：BABA）漲約4.8%。

出售非核心資產 優化資產負債表

期內，阿里出售高鑫零售的全部權益，交易金額最高為123億港元，以及銀泰的全部權益，交易金額約74億人民幣，反映了優化運營並專注於核心業務的戰略轉型。

本季度，公司以13億美元的總價回購總計1.19億股普通股（相當於 1,500 萬股美國存託股）。截至去年底，流通的普通股為185.17億股，相比於20249月底，淨減少1.03 億股普通股，淨減少比例為 0.6%。截至去年底，在董事會授權的股份回購計劃下仍餘 207 億美元回購額度，有效期至2027年3月。