阿里巴巴涅槃重生　績後股價飆10%　未來3年雲AI投入將超過去10年

阿里巴巴（9988）放榜靚麗季度業績，令市場對中國科技股的信心更為堅定，其股價更是「涅槃重生」，承繼隔夜美股（美：BABA）收升8.1%的漲勢，港股高開10%，報133元，創三年高。



公司披露截至12月底季度業績，期內經調整淨利潤（non-GAAP）錄得510.7億元（人民幣，下同），按年漲6%；公司總收入2,801.5億元，按年增長8%，均勝於預期。當中，阿里雲收入增長13%至317.4億元，AI相關產品收入連續六個季度，實現三位數的同比增長。



未來3年 步入歷史上最大的Capex建設週期

此外，備受市場關注的是，公司上季度Capex（資本開支）高達317.8億元，按季狂升80%，業績電話會中，公司CEO吳泳銘指，未來3年集團在雲和AI的基礎設施投入預期，將超越過去10年的總和，步入集團歷史上最大的Capex（資本開支）建設週期。

阿里雲上季收入增長13%至317.4億元，AI相關產品收入連續六個季度實現三位數的同比增長。（資料圖片）

將推出深度推理模型

公司還預告，近期將會推出基於通義千問Qwen2.5-MAX的深度推理模型（reasoning model）。

吳泳銘預計，AI的機會是幾十年一遇的行業變革，首要目標就是追求AGI（ 通用人工智能）的實現，如果實現AGI，人工智能相關產業大概率將會是全球最大的產業，有可能影響或者替代現在50%左右的GDP構成。