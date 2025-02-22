阿里巴巴狂飆15%追定沽?　電商舊王變AI新貴　專家：無妨稍進取！

中資科技股估值重構，引爆的港股升浪，伴隨阿里巴巴（9988）業績的一錘定音，本周五（21日）升破上輪政策市浪頂。90分鐘業績會，7次大行發問，足有6次問題都集中於雲及AI發展，可見作為本輪牛市先鋒，市場押注的，正是阿里從「電商舊王」向「AI新貴」的華麗轉身。



阿里股價亦「涅槃重生」，周五狂飆近15%收報138.5元，開年以來足漲68%。繼夥蘋果合作AI、民企座談會馬雲現身後，股價續「三連跳」。專家明言，儘管對技術上的裂口有所擔憂，但相信目標價可望150元，最快下月即可達成，教路關鍵位置部署。



CMR增速終匹配GMV 淘天EBITA恢復正增長

回歸基本面，公司第三財季，經調整淨利（non-GAAP）錄得510.7億元（人民幣，下同），按年漲6%；總收入增8%至2,801.5億元。如果說對AI的憧憬，是資本市場的「仰望星空」，那麼淘天最傳統的電商業務，才算是今次財務表現的「腳踏實地」。

11月底，淘寶天貓、國際數字商業集團等電商業務，整合形成事業群。但財務披露仍沿用「1+6+N」架構，淘天擔任主力，收入增5%至1360.9億元，貢獻集團總營收近半，EBITA則扭轉上季跌勢，恢復按年2%的正增長。

值得一提的是，本季客戶管理收入（CMR）按年升9%至1007.9億元，從上季2%的緩增速中一躍而起。此前數季，CMR增速，均遠不匹配商品交易總額（GMV）增長，據半年前披露，當時GMV呈按年高單位數增長。脫鉤背後，隱憂一方面來自競爭，即與拼多多等勁敵搶佔市場份額；另邊廂則是投入效率，對收入與利潤的轉化能力存疑。

本季客戶管理收入（CMR）按年升9%至1007.9億元，從上季2%的緩增速中一躍而起。（資料圖片）

今次9%的增速，可借國統局社零數據，直觀對比。2024年除汽車外，社會消費品零售總額為43.8萬億元，按年增3.8%；網上零售額15.5萬億，按年增7.2%，季內增速與全年情形相若。或意味著，淘天最為核心的國內零售電商，增速漸趕超大市，企穩基本盤。

財報總結CMR的增速復甦稱，由於線上GMV﹙商品成交金額﹚增長，「Take rate」﹙抽佣﹚也有提升，得益於基礎軟件服務費的全季度影響，及「全站推廣」滲透率提升，足見變陣有效，亦完成了此前令CMR與GMV「未來數季逐漸匹配」的承諾。

CEO吳泳銘更預告，未來3年在雲和AI的基礎設施投入預期，將超越過去10年的總和，步入歷史上最大的Capex建設週期。（資料圖片）

Capex激增惹憧憬 雲計算或立「不敗之地」

在Deepseek引爆中資科技股熱潮前，阿里雲及AI，其實已勾勒出第二條增長曲線，雲收入重返雙位數增長，增13%至317.4億元；AI相關產品收入連續六個季度，實現三位數同比增長。

更重要的是，資本開支（Capex）的激增，更體現出科技公司，而非消費平台的運營模式。期內公司資本開支317.8億元，按季就增約80%。CEO吳泳銘更預告，未來3年在雲和AI的基礎設施投入預期，將超越過去10年的總和，步入歷史上最大的Capex建設週期。

現金流方面亦有所反映，期內自由現金流為390.2億元，按年狠縮31%，主要原因正是對雲基礎設施投入相關的支出增加。

期內自由現金流為390.2億元，按年狠縮31%，主要原因正是對雲基礎設施投入相關的支出增加。（資料圖片）

在聽似縹緲的雲及AI未來中，吳泳銘提供了實際的場景案例，他舉例稱，生活消費層面，淘寶有眾多內部研發項目，會加強與消費者互動和交易效率，幫助購物決策。2C領域的夸克、2B領域的辦公軟件釘釘，均可協同；乃至導航軟件高德，亦可能成為生活服務入口。

他更明言，當前開源與閉源模型的差異不算大，但都需要利用雲計算的網絡，簡單理解就是如果AI是電力，雲計算就是電網，因此總會利好阿里雲的雲計算收入。

國家主席習近平主持民企座談會，馬雲（左二）同為「座上賓」。（資料圖片）

國際電商EBITA虧損擴近六成 菜鳥收入挫

不過人無完人，公司亦然，例如國際電商業務的AIDC集團，其雖然以32%的收入增速領跑，但分部經調整EBITA虧損擴大57.4%至近49.5億元，公司解釋為對Trendyol跨境業務和速賣通的投入增加。

六大分部業績中，菜鳥收入還按年下挫1%，為唯一收入下跌的分部；經調整EBITA更是狠跌76%，源自跨境物流履約解決方案及國內物流業務的利潤下降。而無論是電商領域的廝殺，亦或是OpenAI、Deepseek等一眾科企的技術迭代，競爭都不容小覷。

郭思治表示，阿里股價在走勢上，形成了較危險的裂口，是一個「令人不太舒服」的技術圖形。（資料圖片）

郭思治提醒裂口風險 仍期兩會「東風」

香港股票分析師協會副主席郭思治評述稱，當下市場本質還在炒作AI的概念，其他的業務暫時不是市場焦點，而AI概念不會一兩個星期就過去，投資者其實可以稍微進取。

但他也表示，阿里放榜當日，其港股的收市價，其實險守120港元。績後高開10%，固然令人雀躍，但也在走勢上，形成了較危險的裂口，是一個「令人不太舒服」的技術圖形，故而持股較多的散戶可考慮先沽出三分之一，乃至一半先套利；而若持有量較少，則可繼續揸住觀望。若「心癢難耐」想追高，則需控制投注的資金量。

郭思治展望，阿里目標價可望145至150港元，最快3月就可見到。他解釋稱，國家主席習近平日前會見一眾科企領袖，除卻阿里創始人馬雲同為「座上賓」，更重要的是，結合3月初兩會的召開，相信會有更多利好政策出台，為股價攀升，再添動力。