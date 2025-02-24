平保據報來港申請牌照　拓北上養老業務望年內推出

保監局早前透露研究引入全新的保險公司，提供高度結合保險與養老的一站式服務，助退休港人北上養老。有媒體消息指，有意在港發展北上養老服務的公司，包括兩間來自內地的泰康和平安保險，如它們順利取得香港壽險牌照，或可望最快於夏季推出結合保險與養老的服務。



早在領牌一事上籌備多時

消息指，泰康和平安兩間公司早在領牌一事上籌備多時，相信有望成為首批推出結合保險的北上養老服務，予港人多一個退休生活選擇。

保監局表示，不評論個別牌照的申請，但指該局一直積極探討措施，包括引入新的市場參與者，以鼓勵香港保險業結合內地養老服務業的優勢，推出多元化產品配合內地優質養老設施，以滿足北上港人對退休支援的需求。

泰康保險集團於1996年成立，總部位於北京，業務涵蓋保險、資管及醫養。旗下擁有泰康人壽、泰康養老、泰康之家、泰康醫療、泰康口腔等公司。而泰康之家乃內地養老行業先行者，在全國36個核心城市布局連鎖醫養社區和康復醫院，在廣州、深圳均設有這類養老社區。

平安保險業務多元化，設有醫療養老服務，旗下平安健康醫療科技便是平安醫療養老生態圈的旗艦，提供居家養老服務，截至2023年該服務覆蓋全國54個城市。