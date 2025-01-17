保監局：將檢視內地客定義　或不再包括高才通等計劃　免數據誇大

保監局執行董事（長期業務）呂愈國表示，今年也會檢視內地客定義，例如透過高才通等各項專才計劃來港人士，或不再被視為MCV，以避免數據被誇大。另也會研究來自不同地區新造保單數據的可能性。



呂愈國表示，檢視內地客定義主要是不希望相關數據被誇大，同時由於遊客本身可能對於本港相關情況不熟悉，相關風險也較本地客大，故此希望能夠提升投保者權益保障及保險公司風險管理。

研究來自不同地區新造保單數據可能性

他又指出考慮到內地訪客季節性到訪的模式，會為按季數據帶來波動，有關業務統計數字將從2025年首季開始由每季度改為每半年公布一次。

檢討設定分紅演示利率水平上限

保監局自2005年4月起，收集及公佈內地居民以遊客身份在港投保購買保單數據。現時定義為「持往來港澳通行證（雙程證）或中國護照來港的內地居民。

分紅業務方面，保監局也擬作出三大建議，包括就演示利率水平設定上限，推出分紅實現率比較平台，以及就中介人酬勞結構進行檢討。呂愈國表示，今年會就該三項建議作出檢討，並在今年內有所公佈。三項措施推出的時間預計不會一樣，最快推出的預計為分紅演示利率水平上限。

他指出，分紅演示利率水平上限，預計會每年做一次檢視，考慮到不同貨幣所能參考的回報率都會不一樣，故此會大致分成港元及非港元兩個上限規定。