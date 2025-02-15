北上養老｜保監望年內發牌引新服務提供者　料多為大型中資險企

保監局執行董事（長期業務）呂愈國表示，有見港人北上消費成風，也有北上大灣區退休養老方面需求，故此擬就相關保險產品，引入新的服務提供者，預計主要為大型中資保險企業，希望今年能夠發出牌照，並有相關產品的推出。



呂愈國表示，希望新服務提供者會整合退休養老服務，包括解決在內地住宿及醫療需求，提供一站式服務。而這些服務提供者目前在香港沒有相關牌照，希望他們能夠為香港帶來價值。這些服務提供者提供的養老保險產品，相信會主力滿足於月收入約3至5萬元的中產人士，在大灣區養老需求。

保監局執行董事（長期業務）呂愈國表示，有見港人北上消費成風，也有北上大灣區退休養老方面需求，故此擬就相關保險產品，引入新的服務提供者。（黃浩謙攝）

分紅險演示利率上限料7月1日推出 港元產品為6%

分紅業務方面，保監局也擬作出三大建議，包括就演示利率水平設定上限，推出分紅實現率比較平台，以及就中介人酬勞結構進行檢討。呂愈國表示，當中就演示利率水平設定上限，預計將會在今年7月1日生效，考慮到不同貨幣所能參考的回報率都會不一樣，故此港元產品上限為6%，而非港元上限為6.5%，相關措施並不會影響實際回報率。

而關於分紅實現率比較平台，他表示，目前正進行相關資料分析，目標為今年內能完成整理，至於平台推出則暫未有時間表。

呂愈國表示，保險客戶目前分為本地客及非本地客，當中後者包括高才通等新香港人，預計今年工作會包括相關細分資料工作，並推出內地客定義的相關定案。（梁鵬威攝）

內地客（MCV）定義料今年內推出定案

保監局也擬檢視內地客定義，例如透過高才通等各項專才計劃來港人士，或不再被視為MCV，以避免數據被誇大。另也會研究來自不同地區新造保單數據的可能性。

呂愈國表示，保險客戶目前分為本地客及非本地客，當中後者包括高才通等新香港人，以及國際客戶，較難去細分，預計今年工作會包括相關細分資料工作，並推出內地客定義的相關定案。目前持有內地身份證者便會被界定為內地客，故此會需要先行收集數據，其後會希望針對性地進行教育工作及市場推廣，提升投保人保障意識。

今年檢視醫療保險

保監局主席姚建華表示，今年保監局工作並將包括對醫療保險的審視，包括對保單持有人的保障，行業長遠的可持續性發展，相關產品的定價，以及相關賠付，例如賠付申請能否推動自動化以加快所需時間。另外，保監局行政總裁張雲正表示，關於指數型萬能壽險（IUL），預計相關章程會在首季左右時間推出。

保監局上周五並授權一間新的公司(Swedish Club)經營海運保險業務，即是 12間國際船東互保協會中，有10間已獲授權在香港或從香港經營保險業務。以總噸計，截至2024年8月，中國船隊已超越希臘的規模，成為全球最大的船隊，佔比達17% 。