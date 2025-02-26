彭博︰內地收緊企業來港上市及集資資金用途　以防走資

外電消息稱，內地資本持續流出，導致人民幣貶值壓力增加，內地當局據悉近期加強對企業赴港上市的資金監管。知情人士稱，內地監管部門近期要求赴香港上市或募集資金的企業，若需要將募集資金用於海外部署，必須明確海外資金用途，並提前獲得國家外匯管理局的確認。如果企業不能證明資金用於海外業務需要，則需要將錢匯回中國。此外，監管機構近期開始嚴查企業的對外投資，防止企業利用虛假海外投資將資金轉移出境。



外電消息稱，內地監管部門近期要求赴香港上市或募集資金的企業，若需要將募集資金用於海外部署，必須明確海外資金用途，並提前獲得國家外匯管理局的確認。﹙路透社﹚

去年外資淨流出規模達1680億美元創歷史新高

《彭博》引述知情人士指出，以往外管局對香港等境外股票發行的參與較為有限，企業在資金配置方面，擁有更大的自主權，惟目前相關公司已被告知，需要在整個股票銷售過程中，向外管局和其他相關部門通報最新情況。

根據外管局的國際收支平衡表初步數據，2024年中國直接投資項目的淨流出規模，達到1,680億美元（約1.31萬億港元），創1990年有數據以來的最大紀錄，引起政府高層關注。

有分析認為，內地當局鼓勵資金滙返內地、並限制資本外流的措施，或可為人民幣走勢提供一些支撐，近年在經濟增長放緩，中美利差擴大的背景下，人民幣資產吸引力下降、面臨持續貶值壓力，隨着特朗普就任美國總統後，再次揮舞關稅戰大旗，很多市場人士都認為，人民幣可能進一步走弱。

有分析認為，內地當局鼓勵資金滙返內地並限制資本外流的措施，可為人民幣走勢提供支撐，隨着特朗普再次揮舞關稅戰大旗，市場預計人民幣可能進一步走弱。﹙路透社﹚

分析料當局需為人民幣匯率提供支持應對美國關稅

中國外匯局及商務部沒有立即回覆相關消息的置評請求。

彭博數據顯示，2024年港股IPO集資額達到約100億美元（約780億港元），按年幾乎翻倍，但仍低於疫情前10年約300億美元（約2,340億港元）的每年平均水平。

報道指出，出於對新一輪美國貿易戰與大額關稅的擔憂，資金於過去數月正加速流出中國。中國國務院本月發布穩外資行動方案，承諾落實全面取消製造業領域外資准入限制要求，作為中央政府扭轉自新冠疫情以來、投資下滑局面的最新措施。