財政預算案｜即日起向人才及資本投資者入境計劃　收600元申請費

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波今日於立法會宣讀新一份財政預算案。他過去一段時間，部分政府收費未有按機制調整，以致未能充分反映成本及體現「用者自付」原則，政府將調整一系列服務費用。



陳茂波指出，由2025／26年度第3季起，將飛機乘客離境稅由現時每位乘客120元增加至200元，預計每年可增加約16億元收入。估計對飛機乘客影響輕微。

他又指出由即日起，各項人才及資本投資者入境計劃將收取申請費600元，並把簽證費按逗留期限長短上調至600元或1,300元，預計每年可增加約6.2億收入。

他指出政府3年前取消了一些主要隧道和幹道的收費，部分隧道的收費亦超過30年未有調整。由於政府投入龐大資金興建這些基建，為體現「用者自付」的原則，運輸及物流局會檢視各政府隧道及主幹道的收費。局方亦會檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款，以更好管理交通。初步估計相關調整可每年增加約20億元收入。

向私家車收取邊境建設費

研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響。若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約10億元的收入。

他又表示，政府在今年1月向立法會提交條例草案，以落實經濟合作與發展組織就應對侵蝕稅基及轉移利潤而推出的全球最低稅方案，向年度總收入7.5億歐元或以上的大型跨國企業集團，實施15%的全球最低稅和徵收香港最低補足稅。條例草案獲通過後，由2027/28年度起，可為政府每年帶來約150億元的稅收。

提升債券計劃上限額至7000億元

他又指出香港有條件、也有能力適度增加發債，靈活運用市場力量。隨着基建開支的增加，我會相應擴大發債規模，預計20205/26至2029/30年度的5年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券合共約1,500億元至1,950億元，其中56%用於為到期的短期債務再融資。

在中期財政預測期內，他預計政府在上述兩個債券計劃的合共借款上限將由現時的5,000億元上調至7,000億元。政府債務與本地生產總值的比率將維持在12%至16.5%的水平，屬於非常穩健和可控的水平，遠低於大部分先進經濟體的債務水平。

陳茂波強調，政府發債所得資金是用在基建投資，不會用於支付政府經常開支，這是一直嚴守的財政紀律。政府發債除了善用市場資金支持基建項目，更有助推動債券市場發展。另一方面，基建投資所帶動的經濟活動和產業發展，將為香港帶來更多新的發展機遇和收入。而通過發行較長期的債券來支持較長期的工程項目，也能讓現金流年期與工程項目的資金需要相匹配。