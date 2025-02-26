財政預算案2025｜來年度停售商業用地 研改部份作住宅用地
撰文：梁祖饒 譚曉彤
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財政司司長陳茂波周三（26日）宣讀今屆政府任內第三份的《財政預算案》，稱寫字樓空置率高企及供應充足，宣布來年停售商業用地，研究將部分商業用地改劃作住宅用途，並推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。
推遲洪水橋新發展區商業地原址換地期限
財政司司長陳茂波周三（26日）在立法會宣讀《財政預算案》，稱寫字樓空置率近年高企及未來幾年的供應仍相對充足，港府在來年會停售商業用地，亦會考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，並會推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。
政府消息人士表示，來年不推售商業用地及考慮將部分改劃成住宅用途，是希望市民先消化現有地皮，亦理解「市場有情緒」。政府未來亦會把樓面面積限制「扭鬆」，部分商業地可加入住宅元素，增加吸引力。
港府來年計劃賣出八幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約13,700個單位，與《長遠房屋策略》預計私人房屋的年度需求相若。
可滿足十年未來公屋供應目標
在公私營房屋供應，陳茂波稱在未來十年滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標，連同「簡約公屋」，未來五年總體公營房屋供應量將達19萬個，較本屆政府上任時的五年期增加約八成。
他亦稱未來五年可興建約八萬個私營房屋單位，65%來自北部都會區和東涌新市鎮擴展區。市區重建局及其他私人發展項目的供應尚未計算在內。
私人住宅在未來五年的平均每年落成量估計超過1.7萬個單位，較過去五年的平均數減少約8%。至於一手私人住宅潛在供應量，在未來三至四年約為十萬零七千個。
▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼
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