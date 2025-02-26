財政預算案｜主動邀請頂尖人才　資本投資者入境計劃吸880宗申請

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波宣讀財政預算案。陳茂波表示，政府全力搶人才，短期內會在「優秀人才入境計劃」下，主動邀請頂尖及領軍人才來港發展。政府亦會優化「輸入內地人才計劃」和「一般就業政策」，容許具專業技術資格及經驗的年輕非學位專才來港，投身人力短缺的技術工種。



他表示，香港人才服務辦公室（人才辦）為來港人才提供全方位一站式支援，並對外推廣香港優勢及招攬人才。人才辦計劃於明年初舉辦第二屆「香港·全球人才高峯會」，鞏固香港為國際高端人才集聚高地的地位。

同時，政府會繼續通過「一帶一路獎學金」等措施，吸引尤其東盟等「一帶一路」國家的學生來港升學。

「新資本投資者入境計劃」累計接獲超過八百八十宗申請，預計帶來超過二百六十億元的投資。政府即將推出一系列優化措施，為計劃提供更大彈性。