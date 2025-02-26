阿里巴巴國際站︰2024財年港商消費電子GMV增5倍　推AI貿易助手

阿里巴巴（9988）國際站（Alibaba.com）公佈2024至25財年香港商家表現，就重點行業GMV增長而言，消費電子類GMV佔比近四成，按年增長5倍。此外，家居行業GMV按年增長72%，服務行業增長69%，珠寶行業增長67%。



AI助手協助貿易 整體支付轉化率提升52%

阿里國際站主辦的跨境電商達人賽今年以「科技 x 貿易」為主題，今日（26日）舉行香港決賽。Alibaba.com香港區域經理文成樑表示，參與角逐的5強選手，行業背景廣泛，包括珠寶、手袋、電子等。此外，公司與李錦記、華園食品和德國寶三大本地品牌展開合作，品牌將簽約入駐平台。

就員工團隊而言，Alibaba.com表示，其香港本地服務團隊，於25財年內增員33%，幫助企業捕捉AI浪潮。其續指，將持續優化「AI 生意助手」工具，打造懂外貿的AI工具，可以分析市場需求、智能報價、實時翻譯等。工具上線至今，經過AI優化的商品搜索曝光量提高37%，整體支付轉化率提升52%。

此外，其續推出「OKKI CRM外貿業務全場景AI解決方案」，主要功能包含AI精準商機定位、主動智能營銷以及全方位CRM管理，並提供3個不同等級的版本。

Alibaba.com香港區域經理文成樑表示， 將繼續利用 AI 技術，助力全球中小企業應對國際貿易挑戰，推動跨境電商貿易發展。（周令知攝）

回應美國貿易風險 籲商家放眼更廣闊市場

文成樑表示，國際站其為專注於跨境貿易的B2B平台，目前會加強新興市場合作，包括見到東盟市場的消費力提升，甚至有旗下企業，接獲來自烏克蘭的查詢。

至於特朗普登場後，美國潛在的貿易衝擊，他承認與美國貿易存在難度，但也在密切觀察走勢，建議商家放眼更廣闊的市場。