OpenAI推出GPT-4.5　可減少幻覺率　下周續增數萬塊GPU撐算力

ChatGPT母企OpenAI，推出OpenAI GPT-4.5的研究預覽版，據悉是其迄今最大、知識最豐富的模型，現已向每月訂閱費用200美元的ChatGPT Pro訂閱用戶開放。



下週，該模型也將向每月20美元的ChatGPT Plus訂閱用戶開放。OpenAI行政總裁Sam Altman表示，屆時該公司將增加數萬塊GPU，提供算力支撐。



OpenAI行政總裁Sam Altman表示，屆時該公司將增加數萬塊GPU，提供算力支撐。

幻覺更少 互動感更自然

OpenAI表示，在GPT-4o的基礎上，GPT-4.5進一步擴展了預訓練，並被設計成比其強大的stem推理模型更通用。早期測試表明，互動感覺更自然。它擁有更廣泛的知識庫，更符合用戶意圖，因此非常適合寫作、編程和解決實際問題等任務，而且幻覺更少。

例如，在面對「我考試失敗了，心情很低落」這樣的輸入時，OpenAI 之前的模型會立即嘗試解決問題。而新模型 GPT-4.5 會先詢問用戶是否想聊聊這個問題，還是需要一些分散注意力的方法。研究人員認為，這種回應顯示出更高的情感智能。

在早期測試中，該模型的「幻覺率」，即AI系統生成不準確信息的概率為37%，相比之下，其前代模型GPT-4o的幻覺率接近60%。