借鑒星洲｜政府給力！ 金源源「土產」咖啡突圍　成功拓線上業務

經常被拿來與香港比較的新加坡，同樣為亞洲區內的國際金融中心，但其實當地政府積極推動多元化產業，除了金融業，也努力扶持其他中小企業創新發展，當中在政府官網推廣的本土品牌「金源源」咖啡，可謂代表者。



金源源為新加坡第一家將新加坡傳統咖啡進行包裝銷售，主打批發咖啡料及茶粉予本地逾千家咖啡店，以至出口給海外的企業，創辦人兼總裁孫利順也一直堅持「made in Singapore 」，由印尼進口咖啡豆，但由炒烤到包裝，均是在新加坡進行。該品牌近年並成功進攻香港市場，在本港超市上架，創立近40年星洲政府一直「給力」。



政府積極推動多元化產業，除了金融業，也努力扶持其他中小企業創新發展，「金源源」咖啡可謂代表者。（顧慧宇攝）

堅持「made in Singapore 」 輸入外勞解決人手問題

孫利順在新加坡接受《香港01》訪問時介紹，新加坡傳統咖啡與一般咖啡的分別在於會選用咖啡豆的不同，並且在炒烤的過程中，會加入糖和植物油，而時間也會較久。在口味上，會是苦中帶甘，沒有酸味。

他表示，不少新加坡同行為了節省成本，將翻炒等工序在越南等地進行，但他仍堅持新加坡咖啡需要「made in Singapore 」，這也是他未來會一直堅持的。而事實上，在新加坡招聘咖啡翻炒師並不容易，因為涉及體力勞動，故此目前共20個翻炒師傅中，大部分為來自菲律賓及馬來西亞等地的外勞。

可幸的是，新加坡政府也積極支持像金源源這種中小企，包括新冠疫情期間也都給予不同方面的津貼，望幫助企業度過難關。與香港一樣，新加坡也經歷過封關及社交距離管控，但先於香港復常，歷時約1年半，而這對於金源源的主要客戶即咖啡館業務，帶來非常大的衝擊，銷售額大幅縮水。

在新加坡招聘咖啡翻炒師並不容易，金源源翻炒師傅中大部分為來自菲律賓及馬來西亞等地的外勞。。（顧慧宇攝）

疫情期間政府保持與企業溝通 予適切幫助

而當時也正值搬遷並擴張廠房及產能後不久，需要同時面臨租金等固定成本上漲，員工的工資也需要繼續支付，「不知道該如何營運下去。」不過，孫利順一直堅信「遇到低谷就可能是轉機」的信念，而新加坡政府也都一直有派員來到訪中小企，與其保持溝通傾談，了解企業情況並提供適切的幫助，包括租用其物業大廈的企業能夠免租兩個月，同時也有補貼私人業主，希望業主能與中小企租戶共度難關。另外，員工工資也有所補貼。

「新加坡政府都是很好的，如果不是他們都不知道如何去渡過這一關。」政府人員在與中小企訪談的過程中，也會建議企業如何調節和轉型，來減輕疫情帶來對業務的影響。

受到政府人員啟發，孫利順也開始開拓線上銷售業務，加上剛大學畢業的大兒子的加入，成功拓展了新銷售源頭。目前線上銷售佔總銷售約12至15%，未來希望進一步增加相關佔比至50%，能與線下業務共分秋色。

新冠疫情期間，新加坡政府主動定時到付企業提供適切幫助，也會建議如何調節和轉型，來減輕疫情影響。受到政府人員啟發，孫利順也開始開拓線上銷售業務。（資料圖片）

政府建議下成功開拓線上業務

回憶起當日創業之初，孫利順中學畢業後便和其他新加坡男孩一樣，當兵兩年，完成後在開咖啡館朋友的鼓勵下，與堂哥一起由零開始創業。金源源成立於1988年，當日新加坡政府也很開放，對於像孫利順年輕人創業企業執照的批復，態度比較寬容，故此兩人很快取得執照，開始了咖啡批發生意。

在沒有任何咖啡業務背景及相關專業知識的情況下，孫利順和堂哥兩人只是簡單地從事中間人角色，買入已炒好的咖啡豆成品，再轉賣給咖啡館，故由進口原材料到翻炒工序都不是他們自己能夠控制，兩人的業務也很快遇到瓶頸，因客戶投訴咖啡質量波動無法達預期。

可惜的是，孫利順堂哥在創業兩年後，由於業務未見起色而退股，留下孫利順一個經營業務，「只是覺得不甘心，所以想繼續做」。他其後在咖啡館做義工，幫忙做清潔等工作，來學習翻炒咖啡豆等工序。其後又和人合租廠房來生產自己炒的咖啡豆產品，至1997年工廠失火，燒了一半的器材，孫利順和合夥人散夥，業主也有意收回物業。不過，孫利順最後說服業主，令廠房得以繼續經營，也成功擁有了屬於自己的廠房。

孫利順表示，政府在搬遷過程中有提供相關津貼，至於整體產能方面，也由過去每日的3噸，提升至5噸，令金源源有空間能夠開拓海外市場。（顧慧宇 攝）

搬入新廠房令產能提升開拓海外市場

由於新加坡政府重新規劃用地，金源源產能在2022年由舊有廠房，被搬至新工業區，其目前位於的工業大樓裡進駐的均為食品加工企業，由政府規劃管理，企業每月向政府上繳租金。

孫利順表示，政府在搬遷過程中有提供相關津貼，於此同時，搬遷後新購入的咖啡加工機器，也會有所津貼。新廠房較舊有廠房面積大了約1倍，租金也因此有所上升。不過，新購入的加工機器則能有效節省人力成本，過去在舊有廠房需要4個工人同時去翻炒咖啡豆，而目前僅需要1人。至於整體產能方面，也由過去每日的3噸，提升至5噸，令金源源有空間能夠開拓海外市場。

「市場需求是有的，只是過去產能不夠應付。」金源源目前在新加坡主要為B2B批發模式，供應給當地的咖啡館就酒店等，2023年開始開拓海外市場，包括香港、中國內地及澳洲，模式包括批發及零售，產品在本港超市也有售賣。

海外市場開拓至今，孫利順表示，市場反應理想，銷售額有在增加，有意進一步拓展更多新市場，終極目標是把新加坡傳統咖啡帶到全世界。