借鑒星洲｜陳家強籲港推動多元產業發展　吸引外資人才需好in好玩

本港連續三年錄得大額財赤，須把債務上限加至7,000億元，政府稱舉債是為投資未來，明言「先立後破」，以改革創新引領未來，加速推動香港經濟高質量發展。本港「莫財」之際，臨近的新加坡庫房則「水浸」，更大派錢給市民及增加醫療補助。



雖然兩地財政及稅收架構有很大區別，但當中還有不少香港可借鑒的地方。財經事務及庫務局前局長陳家強表示，新加坡擁有多元化產業，在推動先進科技創新的研發和應用方面，特別在長期規劃和執行能力表現出色，值得香港借鏡學習，例如成功舉辦全球大型創科活動、吸引海外企業及學術研究專才。



陳家強表示，新加坡擁有多元化產業，在推動先進科技創新的研發和應用方面表現出色，值得香港借鏡學習。（資料圖片）

本港金融業也需多元化

陳家強接受《香港01》專訪時表示，香港過往產業主要為金融，較為單一，在目前地緣政治及內地經濟放緩的背景下，金融市場面臨挑戰，有需要去發展多元化產業。而環顧國際市場，新加坡在推動發展多元化產業方面，值得香港去參考學習。當地過往多年一直強調發展多元產業，除了金融，還有高新科技、生物科技及石油等產業，政府並透過資源投放去支持這些不同行業發展。

陳家強又表示，香港除了可以推動多元化產業，其實金融業本身也是需要多元化發展。除了股市，香港也可以在交易所買賣基金（ETF）及債券方面，發展更多，當中在互聯互通機制下的ETF，投資範圍可由現時以本港上市的股票指數基金為主，擴闊至追踪環球上市的股票指數基金，以滿足內地投資者對財富管理產品的要求。而在債市方面，建議可以增加更多衍生對沖工具，來提升交易活躍性。

與此同時，陳家強表示，也希望透過中國內地政府的支持，吸引更多國企來港進行金融活動，包括上市及融資活動、國際資金往來、資產管理投資。

陳家強又表示，香港除了可以推動多元化產業，其實金融業本身也是需要多元化發展。。﹙資料圖片﹚

認同政府在節流提的舉措

對於新一份財政預算案有何評價，他稱，對預算案表示支持，認同政府在管理開支方面提出的舉措，在未來幾年需要加大力度執行繼續有效控制開支。他認為，落實發展河套和北部都會區將有助於提升香港的創新科技發展，加強與大灣區地區的合作及科技交流。另外，他樂見政府致力發展人工智能以培育新質生產力，推動多元產業發展，相信此舉將有助促進數字銀行的人工智能發展及科技創新。

內地提倡「新質生產力」，官方定義是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態。陳家強認為，新質生產力包含推動創科發展，而香港在此方面其實也可以參與，「(HK) has a role to play」，例如香港的大學可以作為研發基地。

陳家強目前為香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問，他表示，香港的大學有優秀的科研人才，只是需要與產業結合，而大灣區就有完整的創科產業鏈，可以兩者有所合作，香港可以主力從事創科產業的研究及開發（R & D ）工作。香港較內地更容易吸引海外科研人才，故此相信能夠有誘因令大灣區產業尋覓合作。

他指出，香港並不缺乏地方發展創科，但會需要更多相關方面的人才，建議可以透過大學招生入手，做好國際網路，招募更多國際學生及人才。

新加坡去年獲Taylor Swift東南亞區獨家演出後，再奪Lady Gaga主辦權。陳家強表示，香港也需要透過舉辦各類大型活動，令人感覺香港好in好玩，才能吸引人才及資金來港。

本港應同時提升與國際市場的連結

陳家強並分享，近期有海外朋友因公事到北京開會，向他感覺中國情況不錯，沒有想像中那麼差，「seeing as believing，對一個地方改觀，需要親身去到這個地方 。」

他表示，西方媒體近年常「唱衰」香港，影響外界對香港的觀感，建議可以學習新加坡，透過舉辦各類大型活動，來吸引國際訪客，「 set the vibe」（有氣氛），因即使要吸引他們來港投資，也「首先需要鍾意呢個地方。」

新加坡去年獲美國樂壇天后Taylor Swift巡演東南亞區獨家演出後，《聯合早報》日前道，該國或已再奪另一天后Lady Gaga演唱會的東南亞獨家主辦權，意味新加坡在舉報盛世活動方面已連贏兩仗。陳家強認為，香港也需要透過舉辦各類大型活動，令人感覺香港「好in、好玩」，並可以實現「work and life balance 」，才能吸引人才及資金來港。

他又指出，香港作為中國的國際城市及金融中心，除了具備背靠中國優勢外，也應同時提升與國際市場的連結。目前地緣政治是香港面對的最大挑戰，美國聯邦退休基金將不再投資港股，但這並不等同香港不具備吸引力。在吸引人才方面，其實香港本身屬於宜家城市，有山有水，交通也方便，本身就有優勢。

港府近年也積極擴展「朋友圈」，希望提升與東盟及中東的連結，被問及相較新加坡，會否來得較遲，陳家強就表示，「有心不怕遲」。(Getty Images)

深化東盟關係「有心不怕遲」

而事實上，為了應對地緣政治及中美貿易戰等挑戰，港府近年也積極擴展「朋友圈」，希望提升與東盟及中東的連結，被問及相較新加坡，會否來得較遲，陳家強就表示，「有心不怕遲」，與中東連結要加強，但坦言無法完全取代美國，因香港能夠吸引兩者的資金額會有較大差異。反而與東盟的關係，可以更加深化。

他表示，香港在提升與東盟連結方面的優勢，可以「自己創造」，包括吸引更多東南亞人才來港，這方面可以透過大學招生入手，吸引其來港讀書進修，從而認識香港，並配合多元化產業發展，吸引其畢業後留港發展，令香港人口結構也能夠更多元化。

陳家強現時擔任虛擬銀行WeLab Bank主席，對於反向東盟市場機遇方面，他表示，港企在拓展東盟市場方面，其實具備優勢，因香港品牌一向具備口碑，以WeLab為例，作為港企需符合香港監管要求，能夠令人感覺企業素質優秀。WeLab 在拓展印尼及泰國市場方面，均以尋覓當地合作夥伴方式來進行。作為中小企，透過合作夥伴模式，能夠更快更容易適應當地營商環境及法規等。