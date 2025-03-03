借鑒星洲｜滬金融人才短居變長留　讚環境宜居文化友善包容

近年本港受到疫情及政治事件等影響，出現人才外流的情況，近日據中大民調更顯示，仍有高達250萬港人有意移民或移居內地，情況值得關注。新一份財政預算案繼提出多項措施吸引人才，港府其實已積極推出吸引人才政策，惟長期成效仍待觀察。而經常被拿來與香港比較的新加坡，在軟性吸引人才長期居留的實力方面，又有什麼值得香港參考的地方？



沈嵐初來到新加坡，便發現這是一個「對華人非常友好和包容的國家」，無論是語言、文化還是飲食，都非常容易適應。（顧慧宇 攝）

一個「對華人非常友好和包容的國家」

上海姑娘沈嵐，目前在新加坡的華僑銀行擔任環球企業銀行中國業務部董事總經理，她早年在英國大學畢業後便回到家鄉，由於具備中英雙語能力，順利進入華僑銀行上海分行擔任管理培訓生（management trainee），其後隨著銀行業務發展需求，在2012年被委派至新加坡，主力服務中資企業。由於當時她已在上海結婚並育有年僅2歲的女兒，故此最初只是計劃在新加坡做短期停留，以為女兒在上海的未來教育做規劃。

沈嵐在新加坡接受《香港01》訪問時表示，新加坡和上海雖然都主力推動金融發展，但程度上還是有差距，一個是已發展的金融中心，一個是致力想發展金融，所以想先去新加坡看看人家的發展，如何去提升競爭力的，如果以後回上海發展也能有一個好的參考。

不過，沈嵐初來到新加坡，便發現這是一個「對華人非常友好和包容的國家」，無論是語言、文化還是飲食，都非常容易適應，因為已有大量華人在此生活，即使是不懂英語的華人，也能夠用國語來與人溝通及應對日常生活所需。與自己曾留學的英國相比，對於華人來說，前者更容易適應和融入當地的生活

沈嵐表示，新加坡在工作文化方面，也講求工作及生活平衡（work and life balance），這和內地「內捲」的情況不太一樣。（顧慧宇 攝）

講求工作及生活平衡

與此同時，新加坡在工作文化方面，也講求工作及生活平衡（work and life balance），這和內地「內捲」的情況不太一樣，後者可能常常需要加班，甚至犧牲假日時間工作，但新加坡僱主一般不會期望員工，在休息期間來處理公事。

這樣宜居的環境及友善文化吸引沈嵐長期停留，至今已在新加坡生活及工作12年。 在新加坡工作四年後申請PR成功，並決定女兒也在新加坡接受教育，因PR 身份能夠為女兒能否成功進入新加坡本地小學提供多一重保障。「新加坡作為一個中西合璧的國家，相較在內地接受教育，孩子在這裡能夠同時受兩種語言及文化環境薰陶，未來的路相信也會更寬廣，去其他地方包括回到內地發展，也會有優勢。」

沈嵐表示，新加坡作為一個中西合璧的國家，孩子在這裡能夠同時受兩種語言及文化環境薰陶，未來的路相信也會更寬廣，去其他地方包括回到內地發展，也會有優勢。

女兒能同時接受雙語薰陶相信未來路更廣

至於她自己及女兒有否考慮未來轉往其他國家或者地區，包括另一座金融中心香港去發展，沈嵐就坦言，目前沒有太大的誘因去其他地方發展，但如果對於職業規劃有利，也是可以考慮的，不過也會需要面臨學習廣東話的挑戰。

沈嵐又分享，新加坡在生活環境方面，也屬於方便舒適，生活空間也屬寬敞。雖然近年私人房屋的樓價及租金不斷上漲，但相較鄰近地區如香港，類似的價格卻能夠租到較大面積的單位。她近年在新加坡東部鄰近市區的位置，拆資100萬新加坡元（約572萬港元），購入一個面積達1300呎的豪宅單位。目前，同地區類似單位的價格已升至160萬新加坡元（約916萬港元），大幅升值約60%。

近年私人房屋的樓價及租金不斷上漲

另一邊廂，華僑銀行目前在新加坡主力服務中資企業客戶的團隊（中資團隊），也已由最初包括沈嵐共3人，大幅擴張至65至70人，當中不乏由中國內地來的第一代移民。這些內地人才來新加坡的原因，當中除了跟隨配偶移居，也有接受新加坡政府獎學金的大學尖子。這些人才也和沈嵐一樣，都看好新加坡金融業的前景，尋求個人的事業發展機遇。

至於沈嵐有否考慮未來轉往其他國家或者地區，包括香港去發展，她就坦言，目前沒有太大誘因去其他地方發展，而香港更需要面臨學習廣東話的挑戰。（顧慧宇 攝）

沈嵐表示，不少中資企業在「中國+1」及市場「內捲」嚴重等背景下，近年積極尋求拓展東盟市場，而首站通常會在新加坡落地，成立據點然後再輻射至東南亞其他地區。也有企業首站選擇東南亞其他地區，再回來新加坡發展的。新加坡作為東盟金融及貿易中心，沒有外匯管制，企業可以在此進行融資、採購及銷售等各種活動，來支持東南亞市場拓展。

看好新加坡金融業的前景 利好個人事業發展機遇

而有內地背景的雙語人才，如沈嵐，便在此方面具備優勢。「中資企業包括國企等都有自己的內部政策及文化，有內地背景就會比較理解他們的想法及做法，提供更好的服務。」

近年沈嵐服務「出海」東盟市場的中資企業，比較多的來自於電動車、新能源包括太陽能等行業。而在東南亞眾多國家之中，沈嵐最看好印尼的發展，因為當地人口最多、天然資源豐富，同時能夠作為銷售市場及資源供應地。當地基建落後，需要推動基建工程，故此也能帶動相關產業需求及發展。