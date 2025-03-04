美元指數下跌 紐約期油跌1.99% Bitcoin再次瀉至8.5萬美元
撰文：蕭通
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衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周一（3月3日）在匯市尾市報106.74，跌幅 0.81%。 其中，美元兌日圓於匯市尾市報149.14 ，跌1.05%。
現貨金價上揚
石油輸出國組織 (OPEC)宣布逐步增產，自願減產措施約於4月1日起逐步靈活調整。國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報 68.37美元，跌1.39美元或1.99%。倫敦布蘭特期油收報71.62美元，跌1.19 美元或1.63%
金價上揚。現貨黃金每盎司最新報2,885.29美元，升0.93%。
此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格繼前一天大幅最上揚後，最新報85,468.46美元、24小時內急跌逾9%。
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