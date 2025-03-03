特朗普下令創建虛擬貨幣儲備　XRP艾達幣SOL亦納入

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月7日將白舉行加密貨幣高峰會，在此之前，他3月3日在社交媒體上表示，他1月針對數碼資產發布的行政命令，將創建包括比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、瑞波幣（XRP）、SOL、艾達幣（ADA）在內的虛擬貨幣儲備。



圖為2023年12月23日，加密貨幣XRP 標誌顯示在手機螢幕上。（Getty Images）

特朗普表示，他當日的命令指示工作小組，推進組建包括 XRP、SOL 和 ADA 在內的加密戰略儲備，他將確保美國成為世界加密之都。他又稱，比特幣及以太幣等有價值的加密貨幣，將成為儲備的核心。

近期由於有加密貨幣交易所被黑客入侵，引起市場對該領域的憂慮，全球市值最大的加密貨幣比特幣，價格持續下跌，2月28日曾跌至81,800美元低點。

圖為2024年4月23日，加密貨幣艾達幣（ADA）標誌顯示在 CoinMarcetCap 交易平台。（Getty Images）

Bitcoin價格重上9.3萬美元

受特朗普最新消息刺激，比特幣最新上漲近12%，升至94,125美元。第二大加密貨幣以太幣漲逾12%，升至2,498美元。 另外3款加密幣價格，同日升至少10至35%。

路透社報道，目前還不清楚新的儲備將如何建立和運作，也未知是否需要國會批准。有分析認為，美國財政部可透過外匯穩定基金，以創建虛擬貨幣儲備，用於購買或出售虛擬貨幣。