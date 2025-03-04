金發局洪丕正擬向港「舊朋友」歐美加強推廣　變革時代存5大機遇

近年隨著中美貿易戰及地緣政治等因素，本港作為中西橋樑角色也受到挑戰。金發局新任主席洪丕正表示，外圍市場具波動性，包括地緣政治及貿易發展等具備較高不確定，每日都有變數，但並不代表沒有增長空間及機遇。香港目光需要長遠，把握好未來3至10年的結構性機遇，短期內則需要靈活變通。在劃時代的結構性改變中有危也有機，相信香港其實「機大於危」，需要有更進取的模式去把握機遇。



洪丕正表示，在拉近與「新朋友」包括東盟及中東關係同時，「舊朋友」歐美也同樣重要。今年會計劃出來到訪東盟及中東外，也會計劃前往歐美幫助推廣香港。（資料圖片）

港具獨特優勢籲勿失信心

洪丕正表示，有5大範疇其實值得香港特別需要去把握，包括供應鏈大重組、亞太區財富累積加快、人工智能（AI）及數碼化、中國資本市場開放及可持續發展。

他認為，香港金融業本身「牌其實幾靚」，「開波的牌不是一個壞牌」，已處於的位置並不太差，包括本身是大型國際金融中心、自由市場，並連結全球第二大經濟體中國內地，香港獨有股票及債券等方面、與內地的互聯互通，屬於競爭優勢。

對於香港目前面臨的挑戰，洪丕正表示，香港只是目前面臨短期周期性因素，面對全球變革加快，需要不斷檢視自己競爭力。故此，金發局未來一段時間的工作，將有研究工作及向政府提出相關建議，也會推動培育金融人才及引入香港以外包括內地及全球人才，特別是在綠色及可持續金融方面，大部分該方面的人才主要在歐美。

洪丕正表示，有5大範疇其實值得香港特別需要去把握，包括供應鏈大重組、亞太區財富累積加快、人工智能（AI）及數碼化、中國資本市場開放及可持續發展。（有文）

歐美對港存誤解

同時，也會推廣香港，在拉近與「新朋友」包括東盟及中東關係同時，「舊朋友」歐美也同樣重要，因其對大中華市場的了解會影響其投資意慾。今年會計劃出來到訪東盟及中東外，也會計劃前往歐美幫助推廣香港。

洪丕正承認，歐美傳統市場對於香港的認知不如以往，認為國際指標包括自由度有所回落，其實當中會有誤解，香港有其獨特之處，「不應該對自己沒有信心。」

本港股市及IPO新股市場方面，他指出，過去兩年中港市場表現不如美股，同類型的科網股估值也不一樣，這是因為投資者給予前者較高的風險溢價(risk premium)，故此這方面需要加強推廣等方面的工作，希望降低相關風險溢價，自然能夠吸引資金來港。

洪丕正表示，外資可能親身來香港的機會不多，可透過各種大型活動或者論壇，吸引其過來香港，從而化解對香港的誤解，並回去分享，相信影響力會大。（葉志明攝）

可透過具備大型盛世活動吸引外資親身來港

洪丕正透露，自己作為渣打國際業務總裁，在他接觸的歐美客戶中可分為大概兩類，一類是實體經濟企業客戶，另一類是金融投資客，前者會比較中立，因為他們有實際生意在香港，後者親身來香港的機會不多，通常會比較依賴媒體等取得消息，這方面透過各種大型活動或者論壇，吸引其過來香港，從而化解對香港的誤解，並回去分享，相信影響力會大。

不過，鄰近的另一個國際金融中心「競爭對手」新加坡，新加坡去年獲美國樂壇天后Taylor Swift巡演東南亞區獨家演出後，《聯合早報》日前道，該國或已再奪另一天后Lady Gaga演唱會的東南亞獨家主辦權，意味新加坡在舉報盛世活動方面已連贏兩仗。

洪丕正認為，新加坡在東盟連結方面，可能較香港具備優勢，但在資金流入流出，包括人民幣及互聯互通機制等方面，則香港會較具優勢。（資料圖片）

洪丕正星港各具優勢

他就認為，星港兩地屬於兩個獨立的金融市場，新加坡在東盟連結方面，可能較香港具備優勢，但在資金流入流出，包括人民幣及互聯互通機制等方面，則香港會較具優勢。而不同的城市其實是希望透過不同活動，可能是演唱會或者體育藝術活動，吸引訪客到來。而旅客來香港也可以有很多不同的活動，包括享受美食及藝術，北上消費或者欣賞山水等自然風景。

而在拉近「新朋友」包括東盟及中東方面，洪丕正表示，隨著供應鏈南移，東盟成為落腳點之一，而中東則本身有基建及再生能源方面的需求。內地企業及供應鏈「走出去」，在東盟或中東有投資及貿易活動，對人民幣需求有所加大，而相關的兌換、投資及對沖等，只有在香港才能做到。