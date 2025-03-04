洪丕正︰外資憂內房拖累經濟未見底　惟中國轉型帶來長期機遇

美國總統特朗普揚言將於今日（3月4日）起加徵中國內地及香港關稅，令累積加幅達20%。金發局主席洪丕正表示，近年隨著供應鏈的轉移，中國內地直接去美國出口，佔整體出口比率，已減少至少於15%，故此相信對於經濟的影響應屬有限。而香港對美國有貿易盈餘，意味從美國進口多於出口美國。相較墨西哥及加拿大等，出口美國佔比達總出口比例七八成，內地及香港的相關貿易風險會較為分散。



洪丕正表示，目前外資比較憂慮的地方是，內房市場對經濟帶來拖累令增長有所放緩，會憂慮這種情況會何時見底。（資料圖片）

特朗普加徵關稅料影響有限

洪丕正表示，外資決定是否來港時，除了對本港的認知外，也會考慮中國內地經濟情況。內地經濟增長去年達5%，全球不是有很多國家能夠達致此增幅，但目前外資比較憂慮的地方是，內房市場對經濟帶來拖累令增長有所放緩，會憂慮這種情況會何時見底。

他指出，內房存在供應過剩問題，相信仍需時去消化，其過去為內地經濟最大引擎之一，對於經濟負面的影響已越來越少，但目前內地消費者信心仍未有恢復，他們有儲蓄也不會過份借貸，但是如何去恢復消費信心，就是中國所需要去解決的。

洪丕正表示，雖然內地經濟增長放緩，短期內具備挑戰，但長期機遇仍大。（資料圖片）

資本市場對外開放放緩不代表需求或必須性減退

洪丕正表示，同時，外資也在觀察，中國經濟最差的時間，是否已經過去，而增長動力又來自於何處。在他看來，雖然內地經濟增長放緩，短期內具備挑戰，但長期機遇仍大。內地經濟引擎正由過往的以量拉動（quantity driven ）, 轉型為以質拉動（quality driven），不少新行業發展已領先全球，例如電動車。

他又指出，中國資本市場對外開放的步伐，過去幾年可能較市場預期中緩慢，但不代表相關需求或者必須性在減退，而這也是香港需要去把握的機遇之一。