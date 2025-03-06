兩會｜內地設經濟增長5%目標　瑞銀料加碼支持措施以達標

兩會召開之中，瑞銀表示，兩會政府工作報告將2025年增長目標設定在5%左右，與預測一致。政府將2025年一般公共預算赤字率提升1個百分點至4%，增加超長期特別國債發行量3,000億元（人民幣‧下同）(但規模低於預期)，增加地方政府專項債發行量5,000 億元，推動2025年增廣財政赤字率擴張 至佔GDP的1.5至2.0%。



維持今年GDP增長4%預期

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，2025年人行或下調政策利率30至40個基點，社融增速將溫和反彈。不過鑒於經濟面臨的國內增長下行壓力和海外不確定性持續存在（尤其是美國加徵關稅），認為實現全年增長目標需要政府進一步加碼政策支援力度。目前仍維持對2025年實際GDP增長4%左右、CPI 小幅下降 0.3%的基準預測不變。

瑞銀又指出，政府對於2025年提振消費政策力度較為溫和，更多措施穩定房地產市場報告將提振消費作為今年重點任務的第一位。政府將以舊換新補貼規模從去年的1,500億元增加到3,000億元，這與該行的預期一致。

不過，政府增加的養老和醫療相關社保支出似乎不足1,000億元。育兒補貼的政策細節也尚未明確。政府繼續強調支持消費的供給側政策措施。例如放寬准入、減少限制等。

房地產銷售面積和投資或降5至10%

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，報告要求持續用力推動房地產市場止跌回穩，包括在去庫存政策制定方面給予城市政府更大自主權，以及使用地方政府專項債為庫存去化提供資金等，認為房地產支持政策的設計與執行是關鍵，預計2025 年房地產銷售面積和投資，或將進一步下降5至10%。

兩會報告強調發展新質生產力，推動結構性經濟轉型，尤其是提出加大對創新和研發支出的政策支持，培育壯大新興產業，通過技術改造升級和數位化轉型推動製造業升級提升，持續推進人工智慧+行動，將數位技術與中國的製造優勢和市場優勢更好結合起來。

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

同時，報告重申了對民營經濟毫不動搖的支援，要求清理拖欠企業賬款，堅決防止違規異地執法和趨利性執法，完成民營經濟發展的相關立法出台。企業可能在期待未來幾個月出臺具體政策措施和清晰的政策指引。

此外，報告強調糾正地方和行業層面的內卷式競爭，以緩解產能過剩壓力。儘管2025年中美貿易摩擦的不確定性高企，報告要求始終堅持進一步擴大對外開放，特別是推動服務業領域對外商投資有序開放。